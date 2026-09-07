José Mourinho, técnico do Real Madrid, afirmou que o confronto contra a Inter de Milão, na primeira rodada da fase de liga da Champions League, marcado para esta terça-feira no estádio Santiago Bernabéu, tem um caráter emocional para ele, mas que esse lado não estará presente durante a partida.

Sobre se o jogo será emocional, já que enfrentará seu antigo clube, com o qual conquistou a histórica tríplice coroa, Mourinho declarou durante a coletiva de imprensa de apresentação do duelo: "Depois da partida, sim. Durante a partida, não. Durante a partida, é apenas mais um jogo".

Leia também

Salah fica de fora de sessão de seu julgamento

Dupla do Real Madrid perto de duelo com a Inter de Milão

Sobre o fato de ter descrito os jogadores do Real Madrid como "ingênuos" após a derrota para o Real Betis pelo Campeonato Espanhol, referindo-se na ocasião ao fato de eles não demonstrarem aos árbitros que sofreram puxões ou pancadas, como fizeram os jogadores da equipe andaluza na opinião de Mourinho, o treinador português destacou que a palavra não foi uma crítica.

E esclareceu: "A questão também tem a ver com o lado cultural. Talvez minha palavra 'ingênuo' tenha sido entendida como algo negativo, mas não a disse a título de crítica; eu estava apenas descrevendo a realidade como ela é. E amanhã você entenderá bem o que eu quis dizer. Vai entender com muita facilidade".

"Quero uma resposta dos responsáveis"

Em resposta ao pedido de um dos jornalistas por um esclarecimento dessas palavras, Mourinho disse: "Não quero falar sobre o critério de arbitragem. Me desculpe, porque vou escapar da sua pergunta, mas vou responder de outra maneira".

E prosseguiu: "Já que essa pergunta não me foi feita, digo agora: perdemos para o Betis porque não transformamos nossa produção ofensiva em gols. Fim de papo. Mas o pênalti… por que não foi revisado? É porque a tecnologia de vídeo VAR não conhece a regra do jogo… ou porque não quis fazê-lo? Essa é uma questão sobre a qual eu gostaria que os responsáveis respondessem".

E acrescentou: "Por quê? Se o VAR não pediu a revisão do pênalti por não conhecer a regra, então ele deve ir embora e deixar a função. E se não pediu a revisão porque não quis, o caso é pior. E há algo ainda pior do que isso: se ele não conhecia a regra, por que não chamou o árbitro à tela de revisão? A coisa é um pouco estranha".

O treinador do Real continuou: "Quero seguir na direção da boa-fé e supor que ele não sabia que o jogador estava dentro da área. Prefiro interpretar a coisa dessa maneira. Mas se esse for o motivo, não é o árbitro quem deveria tomar a decisão, e sim o VAR quem deve fazê-lo. Porque daqui a algumas semanas ou meses, se acontecer uma situação parecida, o pênalti será revisado".

Mourinho destacou que seu protesto não significa atribuir ao pênalti a responsabilidade pela derrota do Real Madrid, dizendo: "E quero deixar claro que não perdemos por causa desse lance, porque talvez tivéssemos desperdiçado o pênalti mesmo que ele fosse revisado. Mas como técnico do Real Madrid, e como pessoa que trabalha no futebol, eu gostaria de saber por que o pênalti não foi revisado. Quero que os responsáveis me respondam sobre isso".

E continuou: "E há outra questão neste jogo que não tem relação com o lance anterior: por que o capitão do Real Madrid recebeu um cartão amarelo? Quando Vinícius se dirigiu ao árbitro, e antes de chegar até ele, o árbitro exibiu o cartão na sua cara. Eu gostaria de saber o motivo".

E acrescentou: "Por que sempre nos dizem que o capitão da equipe tem o direito de se aproximar do árbitro, de forma educada, para pedir um esclarecimento ou uma explicação? Me desculpe por usar a sua pergunta para falar sobre isso, mas eu queria comentar essa decisão".

Confronto com a Inter de Milão

Em resposta a uma pergunta sobre sua empolgação particular para o confronto com a Inter, Mourinho declarou: "Neste momento, não é um jogo comum para mim, como já disse antes. Depois da partida será, mas durante ela, não".

E prosseguiu: "Não acho que, durante a partida, alguém vá falar sobre a pessoa que está no banco de reservas do Real Madrid. Durante a partida, não vou pensar em nada do passado. Chivu (técnico da Inter de Milão) sempre será um dos meus homens. Estou muito feliz por ele, e pelo que está conquistando. Vou cumprimentá-lo antes e depois da partida. Já durante a partida… é apenas a partida".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora".