O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, falou sobre sua relação com os árbitros, especialmente após a crise do dérbi, que terminou com a derrota do Merengue por 2 a 1.

O jornal AS publicou as declarações de Mourinho durante sua entrevista ao jornal Corriere dello Sport, na qual afirmou: "Minha relação com os árbitros? Não acho que o problema esteja na minha pessoa. O problema é o azar que enfrento quando chego a determinado clube".

E prosseguiu: "Vivi aqui, no Real Madrid, a fase importante do caso Negreira. Ninguém sabia do assunto, mas nós o vivemos. Aconteceu".

E enfatizou: "Fui embora depois disso, e agora todo mundo conhece o caso. Mas eu pensava em outra coisa, na Turquia, após um grande escândalo turco, esse tipo de situação acontecia muito comigo".

Mourinho relembrou os detalhes de seu retorno ao Real Madrid, dizendo: "Normalmente, primeiro acontece um contato, depois começa o alvoroço quando já existe algo concreto. Mas aqui aconteceu exatamente o contrário. O alvoroço começou quando não havia nenhum contato. Eu estava no Benfica, feliz. É um clube especial para mim, e fica a 10 minutos da minha casa, algo que não acontecia havia 20 anos".

E destacou: "O clube precisava de uma mudança radical. Achei que ficaria lá de acordo com meu contrato de três anos. Então começou o alvoroço. Fiquei surpreso com o assunto e não dei importância. Disse a mim mesmo: é apenas um boato".

E salientou: "O Real Madrid havia trocado de treinador no meio da temporada, depois chegou Arbeloa. Os resultados ainda não eram conhecidos, e começou o alvoroço. Mas ninguém me disse nada. Quando começaram os boatos, disse a mim mesmo que aquilo não podia ser verdade. Nunca pensei que o assunto pudesse ser real".

Sobre o episódio de Prestianni e Vinícius, comentou: "Foi um ponto delicado e muito difícil para nós, porque, no fim, Prestianni foi suspenso, e não por racismo. Fui vítima da opinião pública e, principalmente, de muitos oportunistas, por causa de uma situação que estava completamente fora de controle".

E acrescentou: "Você tem um jogador que diz que isso não é verdade. E ninguém tem prova de que seja verdade. Não dá para tomar uma posição. E, digas o que disseres, a opinião pública continuará errada. O que realmente me agrada no final desta história é que, de um lado, havia um jovem maravilhoso e, de outro, havia um jovem perfeito".



