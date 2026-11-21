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José Mourinho, técnico do Real Madrid, destacou as dificuldades enfrentadas pelo time merengue diante do Celta de Vigo e afirmou que viu vários jogadores que não estavam em sua melhor condição física, mas que demonstraram uma personalidade forte.

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O Real Madrid virou o placar depois de sair atrás diante do Celta de Vigo, em casa, e venceu por 2 a 1 nos minutos finais, pela 13ª rodada de La Liga. Com o resultado, chegou a 33 pontos, na vice-liderança do campeonato.

O jornal AS publicou as declarações dadas por Mourinho à Real Madrid TV após a partida.

"Vejo os aspectos positivos, entre eles a vontade de vencer desses jogadores e a capacidade de superar as dificuldades", disse Mourinho.

"Foi um jogo muito difícil, em primeiro lugar por causa do Celta de Vigo, que sabe jogar, defender e ficar com a bola, e sabe como frustrar uma equipe que quer ter a posse e vencer. O Celta de Vigo tem grande responsabilidade nas dificuldades que o jogo teve", continuou.

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"Depois disso, vi vários jogadores que não estavam em boa condição física. Há jogadores que chegaram na última quinta-feira, outros que não dormiram na noite de quarta-feira e jogadores que passaram muitas horas no avião. Além disso, o desgaste físico afeta um pouco a sua capacidade mental", apontou.

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"O primeiro passe da partida, feito por Ibrahima Konaté, foi direto para fora do campo. E isso não é um bom sinal", observou.

"Mas também vejo os aspectos positivos, entre eles a vontade de vencer desses jogadores e a capacidade de superar as dificuldades. Terminamos a partida com Arda e Jude Bellingham, e com um grupo de jogadores ofensivos no meio-campo que estavam muito cansados, mas ficou claro que estavam lutando com tudo o que tinham", ressaltou.

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"Depois do gol de empate, 1 a 1, foi como um furacão. Perdíamos a bola, depois a recuperávamos, depois a perdíamos de novo e a recuperávamos outra vez. No fim, conquistamos os pontos, e isso era o mais importante", explicou Mourinho.

"Este é um grupo forte, formado por pessoas capazes de superar as dificuldades e que sabem lutar diante de situações complicadas", afirmou o técnico português.

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"O que queremos é vencer com facilidade, chegar ao intervalo todos tranquilos, rindo depois de abrir três ou quatro gols de vantagem sem sofrer nenhum. Mas isso nem sempre é possível, e é aí que essa personalidade forte precisa aparecer", acrescentou.

"Uma das chaves do segundo tempo foi aumentar a intensidade da pressão e a agressividade para recuperar a bola depois de perdê-la. Entre essas dificuldades estão estar atrás no placar e ser vaiado no próprio estádio", prosseguiu.

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"Conquistamos nove vitórias seguidas e esperamos conquistar a décima na terça-feira", explicou.

"Vinícius e Espi. Qual a importância de todos os jogadores estarem preparados e concentrados? Isso depende deles, e o mérito é deles. Eles têm valores humanos, que se traduzem na consciência de que a equipe é mais importante do que cada um de nós. Se a participação for de 90 minutos, são 90 minutos. Se for de um minuto, é um minuto", continuou.

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"Há jogadores que não entraram em campo nem por um minuto e, mesmo assim, estavam no banco de reservas pedindo ao árbitro que apitasse o fim do jogo e pedindo para Vinícius recuar para defender. No fim, todos participaram, até os jogadores que estavam na arquibancada fizeram a sua parte. A responsabilidade é dos jogadores. São eles que constroem este grupo forte e criam um vestiário com um ambiente positivo", garantiu.