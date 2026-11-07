O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, dirigiu duras críticas ao calendário do Campeonato Espanhol, após a vitória de sua equipe por 3 a 0 sobre o Valencia no estádio de Mestalla, afirmando que a sobrecarga de partidas e as viagens consecutivas não dão a seus jogadores tempo suficiente para se recuperarem, ao passo que elogiou o espírito do grupo e atribuiu todo o mérito aos jogadores pelas vitórias consecutivas.

O jornal espanhol "Sport" informou que Mourinho aproveitou a coletiva de imprensa após a partida para contestar a tabela de jogos de sua equipe, depois que o Real Madrid disputou 3 confrontos fora de casa contra Santander, Atenas e Valencia em apenas 7 dias, tendo sido obrigado a voltar da Grécia às três da madrugada.

Quando questionado sobre a mensagem que dirigiria a Javier Tebas, presidente da LaLiga, o treinador português respondeu com ironia: "Não, não tenho mensagem, devo permanecer humilde, pois eles detêm todo o poder".

Mourinho acrescentou, contestando os horários das partidas: "Tudo o que peço é que não nos coloquem em condições como essas novamente; jogar no domingo, depois na quarta e depois no sábado. Isso não faz sentido, é algo parecido com uma piada".

O treinador do Real Madrid comparou a tabela de sua equipe com os horários de seus concorrentes diretos, Barcelona e Atlético de Madrid, explicando que as duas equipes jogaram na terça-feira e disputarão suas próximas partidas no domingo, enquanto seus jogadores foram obrigados a dormir no centro de treinamento de Valdebebas após o retorno de Atenas.

Encerrou sua fala sobre essa crise com uma mensagem clara: "Peço que nos deixem em paz".

Por outro lado, Mourinho recusou-se a tomar para si o mérito das vitórias conquistadas pela equipe, afirmando que os jogadores é que têm o papel mais importante no estado de harmonia e coesão que o Real Madrid vive, e disse: "Todo o mérito é dos jogadores. São eles que fizeram isso, e estão unidos".

O treinador português citou um lance da partida para ilustrar a força da conexão entre seus jogadores, apontando que Kylian Mbappé correu para cobrir o espaço deixado por Arda Güler depois que este avançou de sua posição e a equipe perdeu a bola, considerando que essa atitude reflete o espírito do grupo.

Mourinho disse: "Aquele momento diz tudo sobre o quanto esta equipe está unida", antes de expressar seu otimismo quanto ao futuro do grupo, acrescentando: "Pela minha experiência, posso dizer que tenho um bom pressentimento em relação a esta equipe, tenho um bom pressentimento em relação ao Real Madrid".

O treinador também falou sobre o clima da torcida no estádio de Mestalla, apontando que os torcedores do Valencia reagem a cada decisão da arbitragem e participam intensamente do andamento da partida, ao contrário do que acontece no estádio Santiago Bernabéu, onde ele avalia que a torcida acompanha o jogo com mais tranquilidade.

Mourinho encerrou suas declarações com um comentário irônico sobre o clima do vestiário após a vitória, revelando que os jogadores comemoraram colocando música, mas que ele não ficou satisfeito com as escolhas deles, e disse: "O clima está tranquilo e feliz, os jogadores colocaram uma música ruim e barulhenta. É uma música realmente horrível".