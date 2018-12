Mourinho trabalha para levar Éder Militão para o United

Representantes dos Red Devils estiveram em Portugal para assistir ao último jogo do Porto no campeonato nacional

O zagueiro do Porto, Éder Militão se tornou um dos alvos de José Mourinho, no Manchester United. De acordo com a apuração da UOL Esporte, o time inglês mandou representantes para assistir à partida entre Porto e Portimonense, que acabou com vitória dos Dragões por 4 a 1, com direito a uma assistência do ex-São Paulo. Além disso, o próprio Mourinho teria ligado para seu ex-time para pegar informações de Éder.

*****************

O Manchester United vem sofrendo diversos problemas com seu setor defensivo e a falha em contratar algum zagueiro durante toda a janela de transferências do meio do ano só acentuou os problemas da equipe de José Mourinho. A intenção original do português era levar Militão à Inglaterra já em janeiro, mas dificilmente o Porto aceitaria um valor menor do que a multa rescisória, que é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 216 milhões) e o United não estaria disposto a pagar esse valor nesse ponto da temporada.

****************

Militão tem apenas 20 anos e está há pouco mais de cinco meses no Estádio do Dragão. Com atuações ao lado de Felipe, ex-Corinthians, Militão conquistou sua vaga na equipe titular em pouco tempo e tem sido elogiado muito pelos torcedores e imprensa local.

Mais artigos abaixo

(Foto: Getty Images)

No São Paulo, Militão atuou mais como lateral-direito, já no clube português, o atleta joga no miolo da zaga e é por lá que deve atuar nos outros clubes que jogar.

Militão chegou ao Porto em agosto de 2018. Ele comprado junto ao São Paulo por quatro milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões). Desde que desembarcou em Portugal, ele jogou 16 partidas em todas competições, marcou um gol e deu duas assistências.

Além do United, o Chelsea e o Everton têm interesse na contratação do jovem brasileiro.