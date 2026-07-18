Mourinho toma sua primeira decisão... Seis jogadores formam a espinha dorsal do Real Madrid

O português José Mourinho voltou ao Real Madrid carregando consigo as esperanças da torcida de recuperar o prestígio do time e disputar todos os títulos, mas sua missão não será fácil desde o primeiro dia. Antes do início da nova temporada, o “Special One” se depara com uma série de decisões cruciais para definir a composição do time titular, diante da abundância de opções após as reforços de peso que o clube contratou durante a janela de transferências de verão, o que torna a disputa acirrada por mais de uma posição dentro do time.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, Mourinho ainda está analisando vários cenários técnicos, já que há cinco posições principais cujos titulares ainda não foram definidos. As novas contratações — representadas por Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries e Bernardo Silva — aumentaram a intensidade da disputa dentro do time, o que torna a pré-temporada decisiva para definir a escalação com a qual o técnico português contará no início das competições.

Embora haja algumas posições que parecem praticamente definidas, Mourinho considera Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Federico Valverde, Marc Cucurella e o goleiro Thibaut Courtois os pilares fundamentais de seu novo projeto no Real Madrid. Por outro lado, a disputa continua aberta para a lateral-direita, a dupla de zagueiros centrais, uma das posições no meio-campo e a ponta-direita.

Conflito e dilema

A contratação do holandês Denzel Dumfries complicou a situação do inglês Trent Alexander-Arnold. O estilo de jogo de Dumfries, que se baseia na força física, na disciplina defensiva e no grande esforço, se alinha mais à filosofia de Mourinho.

Por outro lado, Trent possui grandes qualidades ofensivas e habilidades notáveis na criação de jogadas e nos passes, o que pode oferecer à equipe soluções adicionais no ataque e aliviar a pressão na linha de frente oposta. Embora ambos os jogadores tenham oportunidades de atuar, haverá apenas uma vaga disponível nas partidas importantes.

A escolha da dupla de zagueiros centrais representa um dos maiores dilemas para Mourinho, especialmente após a chegada de Ibrahima Konaté, que elevou para cinco o número de candidatos à posição.

O zagueiro francês, que foi titular no Liverpool apesar de não ter participado da Copa do Mundo, espera se firmar rapidamente no time titular.

Por outro lado, Dean Hooysen busca recuperar o excelente nível que apresentou na Copa do Mundo de Clubes, antes de seu desempenho ter diminuído ao longo da temporada.

Já Antonio Rüdiger e Éder Militão têm vantagem graças à sua experiência e ao título da Liga dos Campeões conquistado anteriormente com o Real Madrid, mas sua condição física suscita certa preocupação após uma longa temporada em que sofreram com lesões e períodos de recuperação.

Raúl Asensio também continua sendo uma opção disponível para Mourinho, já que o jogador formado na base do clube provou ser capaz de apresentar bom desempenho sempre que teve a chance e demonstrou grande comprometimento com a equipe.

Forte concorrência no meio-campo

A chegada de Bernardo Silva contribuiu para reforçar as opções do Real Madrid no meio-campo, já que o português atuou nessa função pelo Manchester City na última temporada, após ter participado da Copa do Mundo como ponta.

Silva disputará com Valverde e Aurélien Tchouaméni por uma vaga no time titular, enquanto Eduardo Camavinga busca recuperar seu melhor nível após um período de queda de rendimento.

A última temporada também viu o surgimento do jovem talento Thiago Pitarch, que deseja ter mais minutos em campo. Espera-se que ele tenha uma reunião com Mourinho para definir seu futuro, seja saindo por empréstimo para ganhar experiência ou permanecendo no time principal.

Ao mesmo tempo, o Real Madrid continua de olho no mercado de transferências, à espera de uma oportunidade adequada para reforçar o meio-campo, embora ainda não haja alvos específicos.

A ala direita... a última incógnita

A posição de ponta-direita continua sendo a mais incerta dentro do time. Michael Olise ainda representa o maior sonho da diretoria do Real Madrid para essa posição, mas caso a negociação não seja concretizada, o clube recorrerá às soluções disponíveis em seu elenco.

O turco Arda Güler parece ser o mais próximo de garantir uma vaga como titular no ataque, após as atuações impressionantes que apresentou na última temporada, enquanto Ibrahim Díaz continua lutando para provar que merece ser titular.

Por outro lado, Franco Mastantono e Endrick terão que decidir sobre seu futuro: continuar e disputar uma vaga no time principal ou sair por empréstimo para ter mais minutos em campo.

Já o brasileiro Rodrigo continua seu programa de recuperação após a grave lesão que sofreu, e deve retornar aos gramados nos primeiros meses de 2027.

Espera-se que os jogadores do Real Madrid que participaram da Copa do Mundo se juntem aos treinos coletivos entre os dias 5 e 10 de agosto, para que o elenco esteja completo antes do início da temporada.

Essa fase preparatória será de grande importância para Mourinho e sua comissão técnica, pois lhes dará a última oportunidade de resolver todas as questões pendentes e definir a escalação titular com a qual iniciarão a jornada para reconquistar o título da liga e disputar todas as competições.