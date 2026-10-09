Mourinho: Tenho boas relações com todos os clubes que treinei, exceto um

O português José Mourinho, atual treinador do Benfica, revelou qual foi o único clube com o qual não sentiu uma ligação humana especial ao longo de sua carreira como técnico, apontando que sua experiência com o Tottenham, da Inglaterra, foi completamente diferente de todas as suas outras passagens.

Mourinho afirmou, em uma longa entrevista ao jornal italiano "Corriere dello Sport", reproduzida pelo "Mundo Deportivo", que mantém boas relações com a maioria dos clubes que treinou, como Benfica, Porto, Chelsea, Inter de Milão, Manchester United, Roma e Fenerbahçe, com exceção do Tottenham.

Mourinho comandou o Tottenham no período entre novembro de 2019 e abril de 2021, antes de se transferir para o Campeonato Italiano pela porta da Roma.

O treinador português explicou que a coincidência de sua passagem pelo clube londrino com a pandemia de covid-19 teve grande impacto em sua experiência, por causa da ausência de público por longos períodos e da falta de contato direto com os torcedores.

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Mourinho disse sobre sua experiência com o Tottenham: "Aquele período coincidiu com a pandemia de covid-19. Não havia nenhum contato humano. O estádio estava quase vazio a maior parte do tempo. Jogamos duas ou três partidas com a presença do público e depois disputamos os jogos sem torcedores, sem qualquer interação. Não senti aquela ligação com o Tottenham".

Mourinho revela os bastidores de sua aproximação com o Real Madrid

Mourinho também falou sobre os bastidores da associação de seu nome ao comando do Real Madrid, quando ainda estava à frente do Benfica, esclarecendo que o que aconteceu foi o contrário do habitual nesse tipo de negociação.

Ele disse: "Normalmente as coisas começam com contatos, e então surgem o barulho e os rumores com base nesses contatos, mas, neste caso, aconteceu exatamente o oposto; o barulho e os rumores começaram antes de qualquer contato".

E acrescentou: "Fiquei surpreso com aquilo. Ninguém falou comigo, e eu disse para mim mesmo: isto não é verdade. Nunca acreditei que aquilo pudesse ser real".