Mourinho surpreso: por que a suspensão de Vinicius foi anunciada uma hora antes do jogo contra a Roma?

O treinador José Mourinho criticou o momento escolhido para o anúncio da suspensão de quatro partidas aplicada ao seu jogador Vinícius Júnior no Campeonato Espanhol, pouco antes de o Real Madrid disputar um jogo importante na Liga dos Campeões, contra a Roma, dona da casa, na noite desta quarta-feira, no estádio Olímpico, na capital italiana.

Mourinho comentou a suspensão de Vinícius, decorrente de sua expulsão na última partida contra o Villarreal pela LaLiga: "Acredito que se deveria perguntar à comissão por que decidiu divulgar a notícia da suspensão de Vinícius minutos antes de ele disputar um jogo importante na Liga dos Campeões".

Leia também

O Bernabéu se revolta: vaias perseguem os jogadores do Real Madrid contra o Villarreal

Em vídeo: Diomande marca seu primeiro gol com o Real Madrid e cartão vermelho para Vinícius após o gol

Próximas partidas RMA La Liga 15:00 SEV

E continuou: "O Real Madrid é um clube espanhol, então por que divulgam essa notícia agora? Por que não divulgaram hoje pela manhã? Ou amanhã pela manhã? Por que uma hora antes do jogo?".

Vinícius será titular na partida, ao lado de Kylian Mbappé e Yan Diomande no setor ofensivo.

Em outro contexto, Mourinho explicou os motivos de escalar a dupla Rüdiger e Konaté na zaga contra a Roma, afirmando em declarações à imprensa antes do confronto com os "Lobos": "Gostei dessa dupla contra o Villarreal e de como protegeram a equipe quando jogamos com dez homens. Confiei neles para o jogo desta noite, levando em conta o clima de entusiasmo que a torcida da Roma vai criar".

E acrescentou: "Não estou dizendo que o Huijsen faria uma atuação ruim, mas acredito que a experiência do Rüdiger será útil esta noite".











