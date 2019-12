Mourinho sobre volta a Old Trafford: "espero respeito, não sou um inimigo"

Treinador do Tottenham reencontrará o Manchester United nesta quarta-feira (4), em jogo válido pela Premier League

José Mourinho retorna ao Old Trafford com o , uma etapa em que ele espera ser bem recebido. Na coletiva de imprensa anterior ao confronto, o português disse que não espera uma recepção hostil, mas respeitoso:

"Não me arrependo. Ganhei e aprendi", disse ele sobre sua etapa no banco dos Red Devils. "É um capítulo fechado para mim. Saí do clube e demorei para processar o que aconteceu. Demorei para me preparar para o próximo desafio. Honestamente, o para mim agora é meu livro de experiências, está no meu livro de história", acrescentou Mou.

O treinador português deixou claro que ele está voltando com um time diferente, mas que não cometeu nenhum pecado:

"Eu não sou um vilão, não sou um inimigo; sou o treinador que tenta derrotar o Manchester United. É assim que eles vão olhar para mim" , disse o português sobre o reconhecimento que ele espera. "Eles não vão me animar. Uma coisa é uma reação agradável, mas durante o jogo eles vão torcer pelo Solskjaer", acrescentousobre as declarações do técnico vermelho, que disse que será "bem-vindo em Old Trafford".

Vale lembrar que José Mourinho conta suas partidas por vitórias no Tottenham. Ele venceu na casa do (2-3), venceu o Olympiacos em casa de virada (4-2) e venceu novamente contra o Bournemouth (3-2). Em três duelos, três vitórias. Agora, ele tenta a quarta vitória consecutiva. Algo que, se produzido, teria um valor duplo: primeiro, vencer na casa do último time que liderou; segundo, porque retornaria o Tottenham à estabilidade e posições nobres da Premier League.

Em busca de recordes

José Mourinho, pode se tornar o terceiro treinador a vencer um jogo em casa em Old Trafford com duas equipes diferentes (depois de Martin O'Neill e Rafa Benitez), depois de sua vitória por 1-3 no em maio de 2005. E também, Mou pode se tornar o primeiro treinador do Tottenham a vencer seus três primeiros encontros com a equipe na maior liga inglesa.