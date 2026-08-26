Mourinho sobre seu retorno ao Bernabéu: mudei depois de todos esses anos

José Mourinho, técnico do Real Madrid, revelou seus sentimentos após retornar ao estádio Santiago Bernabéu como treinador dos merengues, pela primeira vez em 13 anos, conquistando a vitória (4 a 1) sobre a Real Sociedad, na noite de quarta-feira, em partida adiada da primeira rodada do Campeonato Espanhol.

Mourinho disse, em declarações à imprensa, sobre a sensação de voltar ao banco de reservas do Bernabéu: "Isto é muito mais bonito, é muito mais maravilhoso e emocionante. Mas vencer é algo fantástico e prazeroso. Antes da partida, para lhe dizer a verdade, depois de todos esses anos me tornei um pouco mais tranquilo. Mas sim, há sempre aquela adrenalina antes do jogo, porém eu estava muito calmo".

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Sobre o brilho de Kylian Mbappé e seus três gols, Mourinho afirmou: "Há uma coisa de que não gosto muito, mas que sou obrigado a fazer. Não gosto muito de falar de indivíduos, pois o mérito é do time como um todo, mas o que Kylian Mbappé fez foi algo genial. Kylian tem uma qualidade muito elevada".

Sobre Jude Bellingham, Mourinho respondeu ao jornalista: "Já lhe disse antes que não gosto de falar de indivíduos, mas acabei de fazer isso, e agora você volta a me perguntar de novo. Se falarmos de Jude, e de Vini, teremos que falar de Bernardo e de Federico".

E acrescentou: "Os dois zagueiros centrais estavam muito dominantes. O time esteve bem, mas não podemos esconder que temos jogadores de altíssimo nível, que jogaram, trabalharam e foram solidários. Temos grandes jogadores que me fizeram desfrutar, com certeza não apenas como treinador, mas como alguém que ama o futebol. As coisas que eles fizeram estavam no mais alto nível".

O Real Madrid havia aberto sua temporada com uma vitória agonizante sobre o anfitrião Espanyol (2 a 1), no último sábado, antes de saudar sua torcida no Bernabéu com um triunfo esmagador sobre a Real Sociedad.





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