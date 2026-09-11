Mourinho sobre as críticas a Mbappé: há quem não entenda de futebol, e nossas vitórias irritam alguns

José Mourinho, técnico do Real Madrid, defendeu seu astro Kylian Mbappé, e devolveu as críticas aos que o criticam, ao afirmar que "alguns não entendem de futebol, enquanto outros não querem dizer a verdade".

Mbappé foi alvo de críticas por não cumprir as funções defensivas, apesar da vitória do Real Madrid sobre a Inter de Milão na Liga dos Campeões.

O atacante francês respondeu a essas críticas com um tom que alguns consideraram arrogante, ao dizer durante entrevista ao jornal "L'Équipe": "Acho que isso não é normal, mas é a vida de alguém que viveu a excelência por anos".

E acrescentou: "É natural que as pessoas sempre olhem para aquilo que alguém não faz. Quando ele faz isso há 10 anos, as pessoas deixam de olhar para o que ele faz. Elas sabem que ele é capaz de fazer. Por isso, sempre tentam olhar para o que ele não faz".

Críticas a Mbappé

Depois de Mbappé se defender das críticas, Mourinho afirmou que o astro francês não representa um problema para o time, valendo-se de um ditado popular português.

Mourinho disse, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, antes da partida contra o Rayo Vallecano, cujos detalhes foram divulgados pelo jornal "As": "Eu não falo sobre quem critica. Uso o mesmo ditado que disse sobre Vinícius. É uma árvore que dá muitos, muitíssimos frutos, e as pessoas costumam atirar pedras na árvore que dá frutos".

E acrescentou: "Mbappé tem razão em responder às críticas. O jogador que marca 40 gols nunca representa um problema para o time. Quando você consegue criar a amizade e o respeito... imagine".

Mourinho prosseguiu: "Há coisas que, como treinador, eu valorizo e admiro muito. Há pessoas que falam sobre futebol, mas não entendem dele. E há outras que entendem, e para elas é conveniente falar sobre as coisas que não são boas".

O treinador português continuou: "Vi o time nos minutos finais (da partida contra a Inter de Milão) jogando com dez jogadores, defendendo pelo lado esquerdo com Cucurella, que já tinha esgotado suas energias, e Kylian, que já tinha esgotado suas energias, e vi isso. Eu, como treinador, valorizo isso de forma incrível. Para mim, esse tipo de comportamento é uma alegria".

E continuou: "Há pessoas que entendem de futebol tanto quanto eu, e também viram isso, mas não dizem. Depois dizem que não defendemos bem, e que poderíamos ter sofrido três ou quatro gols".

Prosseguiu: "Mas também não dizem que poderíamos ter marcado oito gols. Há partidas que são muito chatas, e talvez disputemos algumas delas. Há partidas na Liga dos Campeões em que os dois times têm medo um do outro, ninguém arrisca, e as pessoas voltam para casa com um gosto ruim".

O "Special One" concluiu suas declarações a esse respeito dizendo: "Eles poderiam ter marcado quatro gols, sim, sim, mas nós poderíamos ter marcado oito. E há pessoas que entendem de futebol como eu e não dizem isso. Por que não dizem isso? Vocês estão infelizes porque vencemos?".

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Pênalti do Betis

Mourinho voltou à polêmica de arbitragem sobre o pênalti de Kylian Mbappé diante do Real Betis, após a comissão de árbitros espanhola apoiar a decisão do árbitro da partida de não repeti-lo.

Ele disse: "Isso não me surpreende, porque há uma grande proteção entre os árbitros. É muito raro, e muito difícil, que critiquem uma decisão de arbitragem. A união (entre os árbitros) é força".

Rodízio da escalação

Sobre a possibilidade de fazer mudanças na escalação, e a probabilidade de participação de Yan Diomande, Mourinho recusou-se a revelar os nomes dos jogadores que iniciarão a partida de amanhã contra o Vallecano.

Ele disse: "Não quero dizer quem vai jogar. Não vou por esse caminho. Não penso nas três próximas partidas, mas na partida de amanhã. Quero vencer".

E acrescentou: "Mas sim, há espaço... talvez não para rodízio, mas espaço para uma nova energia. Pernas que têm muito combustível. Trabalhamos muitíssimo na partida de terça-feira. E recuperamos Camavinga, Bernardo e Arda".

Completou: "Temos um grupo forte, para dar oportunidades a pernas que têm muito combustível para jogar. E que os outros tenham algum tempo para descansar. Temos três partidas em nove dias, e o Elche daqui a três dias... mas o foco está em como vencer amanhã".

Concluiu: "E dentro desse como, o importante é que dois ou três dos que não participaram da última partida possam dar ao time um pouco mais de energia".

Elogio a Courtois

Sobre a importância de Thibaut Courtois para o time, faltando um ano para o fim de seu contrato atual, Mourinho disse: "Ele não está preocupado, e o clube também não está preocupado. Há empatia, e todos sabem que querem a mesma coisa".

E acrescentou: "Para um goleiro, ele ainda é jovem, e, além disso, decidiu não participar da Liga das Nações com a seleção de seu país, o que lhe permite estar mais concentrado e ter mais descanso durante os períodos da UEFA ou da FIFA. Aí está, ele fez uma grande partida".

Valverde e Tchouaméni

Sobre a possibilidade de Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni jogarem juntos após a famosa briga entre eles na temporada passada, e se ele interveio para resolver o que aconteceu, Mourinho disse: "Eu não fiz nada, foram eles que fizeram. A empatia que existe dentro do grupo, a amizade, vencer juntos, perder juntos, ir para o banco de reservas irritado, mas apoiar os companheiros que estão em campo".

E esclareceu: "Sem responder especificamente sobre a situação de Valverde e Tchouaméni, o grupo é ótimo. E, neste caso, se eu não soubesse de nada (sobre a briga da temporada passada), pensaria que são amigos próximos".

Completou, rindo: "Claro que, quando o Aurélien chegou, eu estava atento, porque precisava saber se deveria intervir e ser o ministro da paz, mas não fiz nada. Foram eles que fizeram".

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