Mourinho será comentarista no clássico entre Arsenal e Chelsea, diz agência de noticias

Treinador que segue sem clube após ser demitido do United poderá ser um dos comentaristas do clássico inglês

Sem clube para treinar durante a sequência da temporada, José Mourinho poderá ser o comentarista do clássico entre Arsenal e Chelsea, em 19 de janeiro, às 15h30 (Brasília), pela 23ª rodada da Premier League 2018-19. Segundo apuração da AP - The Associated Press – o português participará da transmissão do beIN Sports.

The return of Jose Mourinho. He'll be a pundit on beIN Sports for Arsenal-Chelsea on January 19 — Rob Harris (@RobHarris) 10 de janeiro de 2019

Demitido no Manchester Unietd após resultados abaixo do esperado e desentendimentos nos bastidores do clube, especialmente, com Paul Pogba, o treinador segue na mira do Real Madrid de acordo com rumores na imprensa espanhola. Mas ainda com o futuro indefinido, José Mourinho já foi cogitado por clubes como o Benfica.