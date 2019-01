Mourinho será comentarista de TV, mas está impedido de falar sobre sua saída do Manchester United

Treinador português vai comentar a Copa da Ásia para a beIN Sports

José Mourinho já tem um novo emprego após sua demissão do Manchester United. No entanto, engana-se quem acha que é um trabalho como treinador. O Special One será comentarista da beIN Sports na Copa da Ásia, e vai receber uma boa grana para isso.

Segundo o jornal inglês The Times, Mourinho vai receber 67,5 mil euros (cerca de R$ 286,13 mil) por cada jogo comentado.

Isso porque, segundo o periódico, o acordo para a rescisão do contrato entre Mourinho e Manchester United possui uma cláusula que impede o técnico português de falar sobre sua saída de Old Trafford.