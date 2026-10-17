O técnico do Real Madrid, José Mourinho, garantiu que sua equipe está preparada para encarar o Sevilla, apontou a dificuldade do confronto e enfatizou que não está pedindo à diretoria do clube a contratação de novos reforços.

Mourinho falou, durante a entrevista coletiva de apresentação da partida contra o Sevilla, válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol, sobre a condição de seus jogadores antes do duelo: "Os jogadores estão sentindo cansaço, mas não estarão assim amanhã. Acredito, com base no que vi hoje no departamento médico, que eles apresentam certo desgaste, mas estaremos bem amanhã. Também temos opções muito boas caso decidamos fazer mudanças e dar mais energia ao time. O Sevilla é uma grande equipe e sempre compete com força fora de casa. Luis García faz um trabalho excelente. Será um jogo muito difícil, mas queremos ganhar".

Sobre as exigências de atuar no meio-campo, o treinador do Real Madrid disse: "Peço ao meio-campista que desempenhe o papel de meio-campista. O jogador cuja função se limita a defender é um meio-campista de potencial limitado; já aquele cuja função se limita a atacar, é melhor que não jogue no meio-campo. É uma posição muito difícil e exige ter muitas qualidades, pois é complicado ser um bom meio-campista".

A respeito da possibilidade de contar com Arda Güler no miolo do meio-campo, Mourinho declarou: "Ele trabalha muito. Acho que vocês têm muita dificuldade em dar ao trabalho o devido reconhecimento e elogio. Parece que as coisas negativas sempre têm um responsável, enquanto as positivas são atribuídas à sorte. Arda é um jogador de enorme talento, mas ainda não chegou, felizmente, à fase de jogador completo. Tem as condições que lhe permitem atuar em posições diferentes. Estou muito satisfeito com ele".

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Mourinho abordou seus planos em relação a Endrick: "Acho que às vezes temos dificuldade em dar o devido reconhecimento a quem faz um bom trabalho. Vocês criticam com dureza quando as coisas vão mal. O mérito é do jovem jogador que brilhou muito e deu tudo o que tinha. Os três gols que saíram de cobranças de canto, e a maneira como conquistamos esses cantos, são dois aspectos que merecem elogio. Em 10 minutos, conseguimos cerca de 7 cantos porque impusemos uma pressão ofensiva arrasadora".

E acrescentou: "Há muitos jogadores que merecem jogar. Temos mais de 11 jogadores que merecem jogar, na verdade o número chega a 15 ou 16. O Lunin merece jogar, e não estou brincando. É um jogador que trabalha duro todos os dias ao lado do melhor goleiro do mundo e mantém sua postura positiva, mesmo sem atuar. Mas não posso escalar os dois goleiros juntos".

E prosseguiu: "O mesmo vale para os outros jogadores. Acho que todos nós vamos concordar que os cinco jogadores que entraram no banco e mudaram o rumo da partida merecem jogar amanhã, mas e os outros? O Diomande não merece jogar? O Cucurella não merece jogar? O Valverde não merece jogar? O Mbappé não merece jogar? Esse é um dos aspectos difíceis do trabalho de treinador".

E continuou: "Meus colegas que treinam equipes com menos recursos vão dizer que eu tenho sorte. É um paradoxo que seja ao mesmo tempo minha sorte e minha falta de sorte lidar com jornalistas como vocês, porque vocês tornam a tarefa ainda mais difícil".

Quanto à possibilidade de contratar novos jogadores durante a janela de transferências de inverno, Mourinho disse: "O Militão estará na lista de relacionados para amanhã. Para mim é fácil não precisar anunciar a lista de jogadores, porque não estou pedindo a contratação de novos jogadores e estou satisfeito com o grupo atual. Os jogadores evoluem, especialmente quando temos tempo e tranquilidade".

E completou: "Tenho que desenvolver o nível dos jogadores e não considero que tenha o direito de exigir a contratação de novos jogadores. Prefiro trabalhar com um grupo reduzido. Se quisermos contratar um jogador, outro necessariamente terá que sair. Se a diretoria do clube decidir estudar alguma medida, vamos avaliar, mas não vou tomar a iniciativa de pedir contratações. Não quero jogadores novos".

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Mourinho defendeu suas decisões sobre o uso de Valverde no meio-campo: "Estou aqui para tomar as decisões que acredito serem as melhores para o time. Acho que chegará o dia em que a inteligência artificial e as pesquisas realizadas pelas equipes definirão as decisões, e o papel dos treinadores se limitará ao trabalho de campo, mas, até agora, são os treinadores que tomam as decisões".

E explicou: "O treinador teimoso que não aceita opiniões é um treinador limitado, com todo o respeito. Vejo que há pessoas que dão opiniões porque gostam de futebol, e outras porque isso faz parte do seu trabalho, mas as opiniões dessas pessoas não se sobrepõem à minha própria análise. Por outro lado, o treinador que aceita permanentemente a opinião dos outros não é necessariamente um bom treinador".

E concluiu: "Sou aberto às opiniões dos integrantes da minha comissão técnica. Posso mudar minhas decisões, mas farei isso com base na minha própria análise, e não pelo que os outros pensam de fora. Posso escolher caminhos diferentes", em referência à dupla Tchouaméni e Valverde. "A partida tem muitas fases e detalhes sutis, e permitir cinco substituições é um fator importante para as equipes que têm elencos fortes".



