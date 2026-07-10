Mourinho revela o segredo do seu otimismo, apesar da ausência dos principais astros do Real Madrid

O técnico português José Mourinho deu seus primeiros passos com muita seriedade e entusiasmo em sua nova gestão no Real Madrid; ele publicou sua primeira foto com a camisa do time em suas redes sociais, acompanhada de uma mensagem curta e direta que reflete sua forte vontade de sucesso, escrevendo no Instagram: “Vamos lá!”.

O técnico chega cheio de energia e paixão para começar a trabalhar com os jogadores, motivado por um grande entusiasmo por seu retorno ao lugar que já foi seu antigo lar, onde já treinou o time entre 2010 e 2013, conquistando o título da Liga Espanhola e da Copa do Rei durante esse período.

Em entrevista ao canal de TV do Real Madrid, Mourinho falou sobre os bastidores da preparação, afirmando, segundo o jornal espanhol “Marca”: “Estamos trabalhando com muita seriedade. Não é como se eu tivesse chegado aqui hoje e tudo tivesse acabado de começar. Já vínhamos trabalhando arduamente há muito tempo com a estrutura administrativa do clube em diferentes níveis. Hoje, podemos trabalhar remotamente porque a tecnologia nos ajuda muito; e, na prática, hoje foi apenas uma questão de assumir o comando de tudo o que já foi feito e do que ainda precisamos fazer”.

O técnico português expressou sua enorme alegria pelo retorno, descrevendo sua presença no clube real como uma missão especial, ao afirmar: “As palavras não são suficientes, pois isso se assemelha a uma missão. Não se trata de me preocupar comigo mesmo ou se vou ganhar muito ou pouco. Estou aqui para ajudar todos a serem melhores: os jogadores e a equipe técnica, para criar uma cultura de trabalho, responsabilidade e ambição, e algo que conheço muito bem, que é a responsabilidade e a honra de trabalhar pelo Real Madrid. Eu realmente adoro esse conceito. Não se trata de trabalhar no Real Madrid, mas de trabalhar pelo Real Madrid. E é com esse espírito de missão que estou aqui.”

Logo após sua chegada à capital espanhola nesta manhã, Mourinho seguiu diretamente para o centro de treinamento “Valdebebas”, onde aproveita o fim de semana atual para dar os últimos retoques antes do início da pré-temporada, na próxima segunda-feira, 13 de julho. Hoje acontecerá a primeira reunião dos jogadores disponíveis para realizar os exames médicos necessários e conhecer seu novo técnico e sua comissão técnica pela primeira vez.

Os preparativos do Real Madrid começarão com o elenco incompleto devido à ausência dos astros da equipe que estão participando da Copa do Mundo, uma situação que Mourinho encara de uma perspectiva diferente, tendo declarado: “Precisamos encarar as próximas duas semanas com uma visão positiva, pois é claro que eu gostaria que todos os jogadores estivessem aqui. Mas temos que ver isso de forma positiva: conhecer os jovens com quem vou trabalhar e dar a eles a oportunidade de me conhecerem. Durante a pré-temporada, muitos desses jovens do Castilla estarão aqui, e eu também gosto de participar e ajudar no desenvolvimento desse setor. Estamos aqui, e alguns dos campeões da Copa do Mundo chegarão mais tarde. Com muita confiança e com um profundo sentimento de que amo este clube: Hala Madrid e nada mais!”.

Na segunda-feira, o técnico português terá à disposição apenas oito jogadores do elenco principal: Lunin, Trent, Asensio, Carreras, Huisen, Camavinga, Gonzalo e Mastantono, enquanto o trio Militão, Mendy e Rodrygo continua ausente devido à recuperação das lesões graves que sofreram no final da última temporada.

Embora o técnico tenha iniciado os treinos com a equipe no início da semana, o clube decidiu adiar a coletiva de imprensa para sua apresentação oficial à mídia e ao público até o término da Copa do Mundo. Assim, Mourinho já comandou vários treinos, limitando-se, por enquanto, ao seu último e motivador lema: “Vamos lá!”.