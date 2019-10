Mourinho recusa Lyon porque "escolheu outro clube", diz dirigente; Sampaoli é cotado

Treinador do Santos é uma das opções da equipe francesa, além dele, Rudi Garcia e Laurent Blanc surgem com força

A aposta do Lyon em Sylvinho não deu certo. O brasileiro deixou o cargo de auxiliar de Tite na seleção nacional para assumir o comando da equipe francesa, respaldado por Juninho Pernambucano. Ele não resistiu à derrota no clássico contra o Saint-Étienne e foi demitido. O nome mais forte que surgiu nos bastidores do clube apontavam para José Mourinho como sucessor do brasileiro.

Porém, as palavras do presidente do clube, Jean-Michel Aulas apontam que a negociação não aconteceu porque Mourinho já teria escolhido outro time para treinar.

"Tivemos discussões muito boas por SMS, foi bom para todos, mas ele não aceitou nossa proposta porque já havia escolhido outro clube", disse Aulas.

Mourinho está sem clube desde que deixou o em dezembro de 2018. Rumores apontam que o folclórico técnico português teria escolhido um retorno à . Porém, não há nada oficial ainda.

O técnico do , Jorge Sampaoli aparece como uma opção viável. O blog do PVC afirmou que não existe proposta oficial por ele ainda, mas dependendo do desenrolar da história, pode acontecer em poucos dias. O próprio treinador afirmou que seu único pensamento é o Santos.

Há outras opções na mesa de Aulas. Nomes como Rudi Garcia, Arsène Wenger e Laurent Blanc, que estão desempregados, podem conseguir o trabalho do time da .