Mourinho reclama que treinadores não são protegidos pelos clubes

Apresentado por emissora como comentarista, o treinador afirmou que os clubes não possuem a estrutura ideal de trabalho

O ex-técnico do Manchester United, José Mourinho, foi apresentado nesta quinta-feira como novo comentarista da rede Bein Sport. Na ocasião, o português fez duras críticas a estrutra utilizada pelos clubes, onde na opinião do português, os treinadores ficam excessivamente expostos.



"Hoje em dia, um treinador precisa de uma estrutura e do apoio dos clubes para administrar sua equipe. É cada vez mais difícil ter relações diretas com os jogadores. Cada clube deve ter um representante que se comunique com os jogadores, assim será mais organizado. O treinador deve treinar e não ser aquele que fica responsável pela disciplina.", afirmou.





Mourinho também reclamou do excesso de poder que os atletas possuem atualmente nas equipes. Para ele, o exemplo citado por Alex Ferguson serve de inspiração, na sua visão.



"Os jogadores têm muito poder hoje? Sim, mas depende dos clubes. Ferguson disse após a saída de Beckham que o dia em que um jogador se torna mais importante que o clube, ele deve ser vendido. Hoje, isso não existe mais. Não há ser mais este equilíbrio. Repito que precisa ser criada uma estrutura para proteger o treinador", disse.



Apesar das críticas, José Mourinho diz que não pensa em abandonar a carreira e que sonha em voltar à beira das quatro linhas.



"Eu ainda quero treinar. Eu sou jovem e ainda pertenço a este mundo. É meu trabalho."



Vale lembrar que Mourinho possui uma cláusula em seu contrato com a emissora de TV onde ele está proibido de abordar o tema de sua recente saída do Manchester United.