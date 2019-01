Mourinho reclama de tratamento diferente: "Pep e Klopp puderam escolher jogadores que acompanham as suas ideias"

Demitido, técnico português cutucou dirigentes do Manchester United

Sempre sincero e polêmico, José Mourinho voltou a falar que é tratado de forma diferente em comparação com Pep Guardiola e Jurgen Klopp. Para o ex-técnico do Manchester United, ao contrário dos treinadores do Manchester City e Liverpool, respectivamente, os seus pedidos foram ignorados pela direção dos Reds Devills.

"Como treinador não me foco apenas no futebol, mas também no que é preciso preparar para o futuro, que é muito mais importante do que o próprio jogo dentro das quatro linhas", disse à beIN Sports.

"Guardiola quando chegou não foi campeão, dispensou quatro laterais e comprou quatro laterais novos, à sua escolha, tudo no mesmo verão. Foi apoiado nas suas decisões. Quantos jogadores estão no onze do Liverpool que chegaram antes de Klopp? Alisson não, Van Dijk não, Robertson não, Salah não, Firmino não, Mané não… Isto sim é trabalhar. Poder escolher jogadores que podem seguir as nossas ideias é completamente diferente", completou.



Foto: Getty Images

Mourinho ainda sugeriu que suas ações no banco são punidas, enquanto os outros são elogiados por mostrar paixão.

"Algumas pessoas confundem paixão com controle emocional. Vou te dar um exemplo que você sabe que estou certo. Situações parecidas, comigo e com outros tecnicos, diferentes consequências ", disse.

"Quando Jurgen faz, ele é especial. Quando Pep faz, ele é especial. Quando Mourinho faz, ele está fora. Honestamente, acho que, por alguma razão, não pertenço ao que costumava chamar de 'tribo". Eu não pertenço à tribo do futebol. Eu tenho a situação que tenho, o prestígio que tenho, só por causa do meu trabalho e por causa dos meus resultados. Ninguém me deu nada", concluiu.