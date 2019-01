Mourinho recebe valor de multa do United e está liberado para negociar com Real Madrid

Clube inglês pagou uma indenização ao treinador português de mais de 16 milhões de euros pela sua demissão

José Mourinho pode voltar ao trabalho. Após ser demitido em dezembro do Manchester United, o treinador recebeu a indenização de 16,6 milhões de euros, e está livre no mercado para negociar, de acordo com o jornal Daily Mail.

"Não há problemas com o contrato de José e Manchester United. Tudo foi resolvido. Ele pode aceitar outro emprego agora, mas não está com pressa. Ele está muito relaxado e ficaria feliz em esperar o final da temporada, se necessário", revelou uma fonte próxima do português.