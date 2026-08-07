O goleiro belga Thibaut Courtois iniciou uma nova etapa de sua preparação com o Real Madrid, após se juntar aos treinos da equipe depois do fim de sua participação na Copa do Mundo e de tirar suas férias de verão, tornando-se o mais recente reforço a retornar às fileiras do time em preparação para a nova temporada.

De acordo com o jornal espanhol Marca, Courtois ficou à disposição do técnico José Mourinho, depois de encerrar sua participação na Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, com um leve incômodo muscular durante o confronto contra a Espanha, antes de ficar pronto para voltar ao trabalho com a equipe.

Apesar de o Real Madrid ter viajado à Hungria para disputar sua segunda partida amistosa no período de preparação para a nova temporada, Courtois se dirigiu à Cidade Esportiva do Real Madrid, em Valdebebas, para dar continuidade ao seu programa de treinamentos.

Assim como fez Diomande em seu primeiro dia como jogador do Real Madrid, o goleiro belga realizou treinos individuais sob o sol escaldante da capital espanhola, aguardando o retorno da equipe para retomar o trabalho coletivo em preparação para o próximo amistoso, diante do Deportivo La Coruña.

Ao longo da próxima semana, o Real Madrid recuperará mais de seus jogadores retornados da Copa do Mundo, já que aguarda a incorporação de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni e Kylian Mbappé, os últimos jogadores cujo retorno é esperado, completando o elenco sob o comando de Mourinho antes do início das competições da liga.