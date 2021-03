Mourinho rebate críticos: "Ninguém discute ciência de foguetes com os caras da Nasa"

Com um currículo vitorioso, o treinador português aprendeu a dar de ombros para as críticas... em um momento em que vem sendo muito questionado

E José Mourinho ataca novamente. O treinador do Tottenham, criticado pela imprensa após as atuações ruins do time inglês, resolveu rebater os críticos com uma comparação tipicamente sua. "Eu não acredito que ninguém vai discutir ciência de foguetes com os caras da Nasa." respondeu o técnico aos questionamentos da torcida e da mídia.

Após um ótimo início de ano, em que os Spurs chegaram a liderar a Premier League, mesmo apresentando um futebol sem tanto repertório ofensivo, o time caiu de produçãoe foi eliminado da Liga Europa após levar 3 a 0 do Dínamo Zagreb, ainda que tenha levado uma vantagem de 2 a 0 para a Croácia.

O Tottenham, então, continua lutando por uma vaga para a Liga dos Campeões e está na final da Copa da Liga Inglesa. De toda forma, o "Special One" vem sendo criticado: a equipe vem sendo apontada como excessivamente defensiva e apresentando um futebol pouco inspirado.

Em um evento virtual "Game on with Mourinho', organizado pela AIA, patrocinadora do Spurs, então, José Mourinho recebeu a pergunta: como lidar com os críticos em um momento onde até mesmo a torcida já começa a duvidar do trabalho do português.

"Eu não acredito que ninguém vai discutir ciência de foguetes com os caras da Nasa. Mas eles acham que podem discutir futebol com um dos maiores treinadores do mundo." retribuiu o treinador, exaltando seu currículo e sua história de conquistas. "Essa é a beleza do futebol. Estou acostumado. É normal para mim".

Por mais que parte da torcida esteja, sim, duvidando do trabalho de Mourinho no time londrino, outra acredita que o técnico precisa apenas de boas peçaspara conseguir quebrar a fila de quase 30 anos sem levantar uma taça importante.

Fato é que o contrato do português com o Tottenham vai até o final da temporada 2022-23, e a tendência é que ele tenha mais dois anos para tentar reverter o cenário de momento e brigar com tudo por títulos.

Os Spurs estão atualmente na sexta colocação da Premier League, a três pontos do Chelsea, quarto colocado e primeiro classificado, nesse momento, para a Liga dos Campeões. Com mais nove partidas para jogar, o time quer embalar na reta final e, ao menos, conseguir retornar à maior competição de clubes da Europa.