Mourinho quer treinar um grande clube: "eu pertenço ao alto nível"

Atual comentarista dos jogos asiáticos, Mourinho ressaltou interesse em retornar ao comando de um clube

José Mourinho sinalizou a intenção de voltar ao "alto nível" no futebol mundial, após ter sido dispensado de suas funções no Manchester United no final de 2018. Ainda assim, o futuro do português segue uma incógnita junto aos rumores que o ligam ao Real Madrid, Inter de Milão e a seleção de Portugal.

Em entrevista à BeIN Sports , Mourinho ressaltou a vontade de voltar a comandar um clube e descartou uma possível aposentadoria: "Eu quero treinar. Sou muito jovem para me aposentar, estou no futebol há muito tempo. Onde eu vou ficar será onde eu vou pertencer, eu pertenço ao futebol de topo. Eu pertenço ao futebol de alto nível e é onde eu vou estar”.

Os rumores de um retorno ao Real Madrid dividiram os torcedores dos blancos. Em uma passagem de altos e baixos na equipe, o treinador não conseguiu conquistar o título da Champions League com o time e rebateu aos fãs que o criticam por isso.

(Foto: Getty Images)

"As pessoas às vezes esquecem (o que fiz) porque a Champions League é algo mundial. Mas vencemos a Copa da Espanha e a La Liga com um recorde de 100 pontos, para fazer 100 pontos você precisa vencer muitos jogos e ter recorde de gols marcados. Quando as pessoas mentem muitas vezes as pessoas pensam que é verdade, mas você pode dizer uma mentira mil vezes e ainda será uma mentira”, disse.

Durante a conversa, Mourinho revelou que a Inter de Milão foi o melhor time onde segundo ele, teve o privilégio de treinar.

"Eu tenho que dizer ao Inter porque vencemos tudo. Tenho que ser objetivo, respeitoso com eles e dizer que o time ganhou tudo desde o primeiro dia até o último dia, venceu todas as competições", acrescentou. Eu tenho que dizer que eles foram o melhor time”, relembrou.