Mourinho quase fez Benzema deixar o Real Madrid, diz empresário

Hoje referência técnica na equipe de Zidane, o atacante francês já teve momentos de dificuldades com os Blancos

Artilheiro de um Real Madrid bem perto de confirmar o título espanhol desta temporada, e um dos grandes destaques do time no geral, Karim Benzema pela primeira vez pode bater no peito para dizer que é protagonista nos Blancos – algo impossível antes pela presença de Cristiano Ronaldo. Mas o francês já viveu dificuldades no Santiago Bernabéu e, segundo seu ex-empresário, chegou a cogitar a possibilidade de deixar o clube.

Quer ver o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e assine o DAZN!

Aconteceu durante a passagem do técnico José Mourinho pelo clube, entre 2010 e 2013. Irritado por acreditar que merecia mais chances como titular do que vinha recebendo, o atacante francês começou a planejar sua saída até ser convencido do contrário.

Mais times

“Quando as coisas deram errado com o Mourinho ele dizia para mim: ‘quero voltar para o ’. Mas eu disse a ele: ‘não, você vai ficar e vai conseguir’. E ele conseguiu”, contou Karim Djaziri, ex-empresário do francês, em entrevista para a OLTV, o canal do Lyon.

Revelado nas categorias de base da equipe francesa, onde apareceu com destaque e conquistou títulos nacionais, Benzema ainda mantém o desejo de voltar a vestir a camisa do Lyon segundo Djaziri.

(Foto: Getty Images)

“Desde que deixou o Lyon, Karim tem apenas um desejo, que é retornar para o Lyon. Se ele vai fazer isso como jogador? Karim ainda se arrepende de não ter chegado mais longe na (pelo clube francês). Quando ele saiu, o Lyon chegou até as semifinais”.

Com 32 anos e com contrato até 2022, o reencontro entre Lyon e Benzema pode esperar. Isso porque o atacante é, provavelmente, o grande protagonista em campo deste atual . Em 44 jogos disputados nesta campanha, o camisa 9 marcou 24 gols e ainda contribuiu com dez assistências no total.