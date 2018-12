Mourinho, Pogba e as cinco decepções da Premier League até aqui

Com a rodada do Boxing Day, o campeonato inglês atingiu a metade da campanha e há algumas coisas que tem deixado os fãs decepcionados

A temporada da Premier League tem sido emocionante até aqui. As campanhas do Liverpool e do Tottenham surpreendem pelo alto nível de futebol apresentado. Com o fim da 19ª rodada que marca o meio da tabela, a defesa dos Reds é a melhor da história do certame inglês até aqui com apenas sete gols sofridos.

Todavia, há algumas decepções que marcam essa edição do campeonato. Aqui na Goal listamos cinco dessas decepções que marcaram o primeiro turno da atual temporada da Premier League.

JOSÉ MOURINHO

A passagem de José Mourinho no Manchester United chegou ao fim de maneira melancólica. Os dois primeiros jogos de Ole Gunnar Solskjaer já mostram um outro time, mesmo que o histórico do atual treinador interino não seja bom.

Em quase três anos no comando dos Red Devils, Mourinho colecionou desafetos, brigas e não atingiu os objetivos traçados pela diretoria, que eram claramente o título da Premier League e uma melhor campanha na Champions League. Mourinho conquistou uma Europa League e uma Copa da Liga.

A atual temporada do Manchester United era péssima. Com um fraco futebol jogado e os resultados não convincentes, Mourinho foi demitido após ser massacrado pelo Liverpool, no maior clássico do país. O mau clima especialmente com Paul Pogba se estendeu aos atletas que reagiram de forma incrível no primeiro jogo sem o técnico português no banco.

Logo na primeira partida sob Ole Gunnar Solskjaer, o United marcou cinco gols na Premier League pela primeira vez desde o fim da temporada 2012/13, a última de Sir Alex Ferguson.

PAUL POGBA

A inclusão do francês campeão do mundo em 2018 é digna de uma ressalva: a decepção com a temporada de Pogba parece estar diretamente ligada ao caso anterior de José Mourinho. Após a saída do português, o camisa 6 tem dado grandes frutos e tem sido um dos principais - se não o principal - jogadores dessa nova fase do Manchester United.

A grande Copa do Mundo feita por Pogba na Rússia em contraste com as fracas atuações no United mostram que o problema parecia ser maior que ele. De alguma forma, o estilo defensivo e reativo de Mourinho nunca favoreceu à técnica refinada e capacidade de controle da bola do francês. Com muitas obrigações defensivas e já com um mau relacionamento com o técnico, Pogba chegou a ficar no banco de reservas no clássico contra o Liverpool e sua saída era muito especulada.

Agora, sob a batuta de Solskjaer, Paul tem sido fundamental. No último jogo contra o Huddersfield, Pogba marcou dois e tem atuado mais avançado, como um 'camisa 10' e todo o time tem colhido os bons frutos das grandes atuações dele que já foi o jogador mais caro do mundo.

TORCEDORES RACISTAS

Mais episódios de torcedores racistas têm aparecido na Inglaterra. Em um país com o infeliz histórico discriminatório, um caso em especial chamou a atenção: Raheem Sterling.

O atacante do Manchester City foi hostilizado e denunciou ofensas racistas de torcedores do Chelsea, na partida entre as duas equipes no Stamford Bridge.

Após a partida, Sterling falou abertamente sobre o ocorrido e gerou um grande debate do papel dos meios de comunicação na propagação de ideias racistas. Ele acusou um famoso tablóide inglês de perseguição por sempre ser capa por pequenas atitudes que eram tratadas como escândalo, apenas pelo fato de ser negro.

Episódios semelhantes aconteceram em outras partidas, das quais se destaca Pierre-Emerick Aubameyang. No clássico entre Arsenal e Tottenham, uma casca de banana foi jogada na direção do jogador durante a partida.

Especialmente na década de 1980, ataques a jogadores negros eram muito comuns na Inglaterra. A volta de atitudes como essa apenas mostram que há muito trabalho para ser feito ainda.

OS TIMES MENORES

Outro ponto a se destacar do primeiro turno da Premier League é o baixo desempenho de muitos times considerados "azarões". Times menores e com menor poder de investimento sempre deram trabalho para as equipes maiores e isso sempre foi um dos difrerenciais da Premier League.

Nessa temporada, com as grandes campanhas de Liverpool, Tottenham e Manchester City, pouco se conseguiu ver dos times menores dentro do campo.

Há os times que surpreendem como o Bournemouth e o Wolverhampton. Mas times como Burnley (sétimo colocado em 2017/18), Southampton, Fulham e outros têm sido decepcionantes até aqui.

A qualidade de disputa e briga pelo título e por vagas importantes pode melhorar caso os times menos expressivos voltem a façam uma melhor segunda metade de campeonato.

MESUT ÖZIL

Özil tem vivido mais uma temporada de altos e baixos no Arsenal.

O alemão que alertou sobre xenofobia no futebol, especialmente durante e após a Copa do Mundo, tem alternado exibições magníficas (por exemplo contra Leicester e contra o Burnley) com performances apáticas que o levam a ser substituído no intervalo, por exemplo.

Mesut parece estar desgastado nos Gunners e sua saída já é especulada na mídia internacional.

Já decidido a não voltar a atuar pela seleção alemã, o jogador de 30 anos pode buscar um novo desafio na carreira que já começa a entrar na sua reta final.