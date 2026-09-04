O técnico do Real Madrid, José Mourinho, criticou o que considerou "ingenuidade" de seus jogadores durante a derrota para o Real Betis (1 a 0), na noite de sexta-feira, no estádio La Cartuja, pela quarta rodada de LaLiga.

Mourinho disse, durante a coletiva de imprensa após a partida: "Os jogadores do Betis, nesse sentido, são mais espertos que os do Real Madrid; os jogadores do Real Madrid são puros e ingênuos. No primeiro lance da partida, houve um cartão amarelo claro para um jogador que acertou Valverde. E, um minuto depois, outro cartão amarelo para um jogador que cometeu uma falta importante em Vinícius".

E prosseguiu: "Mas os jogadores do Real Madrid se levantam na hora, enquanto os do Betis são mais espertos e, claro, com o apoio de uma torcida fantástica que empurra e pressiona, conseguem esse tipo de coisa".

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Mais tarde, durante a coletiva, um jornalista lhe perguntou: "Você falou de uma equipe ingênua, e acho que a tradução disso em espanhol é simples ou inocente. Queria lhe perguntar se você acredita que será capaz de dar a eles mais experiência e competitividade?".

Mourinho respondeu: "Não... talvez eu tenha me explicado mal. A equipe trabalhou muito duro e não tenho nada de que culpar nenhum jogador; eles deram tudo o que tinham. Com a palavra ingênuo ou inocente, quero dizer que há situações claras e específicas, como os cartões amarelos simples; por exemplo, a pisada no pé... é um caso claro que merece cartão amarelo".

E continuou: "No primeiro minuto houve uma pisada no pé de Fede Valverde, e ele permaneceu de pé... e isso é motivo de orgulho como capitão do Real Madrid, é algo que aplaudo nele. Mas, para lhe dar um exemplo do outro lado: aquele rapaz (um dos jogadores do Betis) que estava deitado, e parecia que tinha morrido diante do nosso banco de reservas... achei que a ambulância viria buscá-lo, mas no fim não houve necessidade de ambulância!".

O treinador português completou: "É nesse sentido que digo isso a você. Quando você disputa partidas contra equipes que têm esse tipo de cultura e essa mentalidade, isso se torna um fator que joga contra você".

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