Mourinho pede equilíbrio a Emery, para que Ozil renda mais pelo Arsenal

O ex-técnico do Manchester United participou de um programa de TV como comentarista da Premier League

Jose Mourinho continua dando o que falar mesmo após deixar o Manchester United.

No último sábado (19), o ex-técnico dos Red Devils estreou como comentarista de partidas da Premier League pelo canal beIN e, no último domingo (20), aconselhou Unai Emery sobre como Mesut Ozil precisa ser tratado para que o técnico tire o melhor do jogador.

“Comigo ele jogou incrivelmente bem, e pode ser que não seja o mesmo com Unai. Assim como outro jogador pode ser fenomenal com Emery e comigo não”, disse o português.

Mourinho comandou Ozil durante três temporadas no Real Madrid, e acredita que o técnico do Arsenal deve encontrar um equilíbrio com o jogador alemão para que ele se sinta querido e ao mesmo tempo cobrado.

“Ozil é uma classe de jogador que precisa de equilíbrio. Não pode ser somente duro com ele, também precisa lhe dar carinho. Também não pode dar só carinho, tem que ser exigente com ele. Tem que encontrar um equilíbrio”, disse Mourinho.

O Arsenal venceu o Chelsea no clássico da Premier League deste último sábado (19) por 2 a 0, e seu próximo adversário será o Manchester United, pela Copa da Inglaterra, nesta sexta-feira (25).