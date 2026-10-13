Mourinho: parabenizo a Itália pelo "Calciopoli"; o "caso Negreira" é o maior escândalo de corrupção da história da arbitragem mundial

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O Real Madrid se prepara para enfrentar a Roma amanhã

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José Mourinho, técnico do Real Madrid, continuou pressionando a respeito do caso Negreira, no qual o Barcelona é acusado de ter pago valores a José María Enríquez Negreira, que atuou como vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Federação Espanhola de Futebol entre 1994 e 2018.

O caso gira em torno de pagamentos recebidos por Negreira e por empresas ligadas a ele por parte do Barcelona ao longo de muitos anos. Segundo dados constantes no processo da investigação, os pagamentos superaram 7,5 milhões de euros entre 2001 e 2018, em troca de relatórios relacionados à arbitragem.

O Barcelona nega ter cometido qualquer irregularidade e afirma que os pagamentos foram feitos em troca de serviços de consultoria e relatórios técnicos sobre árbitros.

Mourinho parece realmente firme ao falar sobre o caso, o que ficou evidente em suas declarações de hoje ao canal "Prime Video Itália".

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Mourinho disse: "Vou dizer apenas uma coisa: parabenizo os italianos. Sabem por quê? Porque é o único país que viveu um escândalo como o Calciopoli com todo o significado que a palavra carrega".

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E prosseguiu: "Já na Espanha, com o que aconteceu — e todos sabem o que aconteceu —, a situação continua obscura. Até agora, nada aconteceu. Absolutamente nada".

Quando foi questionado depois se esperava que algo acontecesse no futuro em relação ao caso Negreira, ele reafirmou: "Se nada acontecer, talvez este seja o maior escândalo de corrupção da história da arbitragem mundial".

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Não é a primeira vez que Mourinho fala dessa maneira, especialmente na Itália, país que conhece muito bem esses escândalos de corrupção e onde a Juventus foi rebaixada à segunda divisão por causa daquele caso.

Dias atrás, em entrevista ao jornal "Corriere dello Sport", ele disse: "Vivi o período importante do caso Negreira aqui no Real Madrid. Ninguém sabia disso, mas nós vivemos. Aconteceu. Aconteceu. Depois eu fui embora, e agora todos sabem".