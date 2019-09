Mourinho: O Manchester United era ruim comigo - e não está melhor agora!

Ex-treinador do Manchester United não vê pontos positivos na equipe comandada por Ole Gunnar Solskjaer. Time perdeu por 2 a 0 do West Ham

Jose Mourinho criticou o depois da derrota por 2 a 0 para o no domingo (22), dizendo que eles não estão melhores agora do que estavam sob sua batuta na temporada passada.

Gols de Andriy Yarmolenko e Aaron Cresswell deram ao United a segunda derrota na Premier League, enquanto a equipe de Ole Gunnar Solskjaer ainda não venceu fora de casa no torneio.

Mourinho admitiu que o United era pobre sob o seu comando. Por isso, foi demitido como técnico, mas disse que até as adições positivas de Harry Maguire, Daniel James e Aaron Wan-Bissaka não ajudaram seu time anterior.



(Foto: Getty Images)

Quando perguntado à Sky Sports se ele poderia encontrar algum ponto positivo no desempenho, Mourinho foi direto.

Mais artigos abaixo

"Não", disse. "Não consigo encontrar nenhum. Fomos mal na última temporada, mas não vejo nenhuma melhora nesta temporada, mesmo com três novos jogadores. E eu tenho que dizer, jogadores com um impacto positivo. Eu gosto dos três. Eu acho que eles estão trazendo boa qualidade para a equipe. Mas a equipe como uma equipe, eu não gosto nada. Não estou surpreso com o resultado e não acho que Ole consiga extrair nenhum ponto positivo do jogo".

O desempenho lamentável do United foi agravado por uma lesão sofrida pelo atacante Marcus Rashford no segundo tempo, quando o placar estava em 1-0.

Rashford saiu mancando do campo com um claro desconforto depois de cair no gramado, parecendo segurar sua coxa.