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O técnico português elogia seu astro: temos um único exemplar de Valverde

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José Mourinho, técnico do Real Madrid, falou sobre o confronto com seu ex-clube, a Roma, marcado para esta quarta-feira pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. O português também abordou as críticas que o time merengue vem recebendo e revelou os bastidores da utilização de Federico Valverde na lateral direita na última partida contra o Villarreal.

Durante a entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, Mourinho minimizou a importância das falas sobre o fim do período de tranquilidade em torno do Real Madrid, afirmando que não sente nenhuma diferença em sua vida cotidiana. Ele também reforçou que vai encarar o duelo com a Roma como uma partida normal, apesar de sua ligação anterior com o clube italiano e sua torcida.

O duelo com a Roma será especial para Mourinho?

Sobre o confronto com o clube que comandou entre julho de 2021 e abril de 2024, o treinador português explicou: "Será uma partida normal. Se eu conseguir esquecer o adversário que estou enfrentando, e estou trabalhando nisso e vou conseguir durante o jogo, vou tratá-la como uma partida normal".

E acrescentou, segundo o jornal espanhol "AS": "Como já disse antes, ainda não sentimos a pressão real da Liga dos Campeões. E olhando para os jogos que faltam, acredito que Real Madrid e Roma vão se classificar. E talvez eu volte a Roma nas quartas de final ou nas semifinais".

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Mourinho seguiu falando sobre o clima em torno da partida: "Não é comum chegar ao aeroporto antes do jogo e depois caminhar pelos corredores em meio a esse tipo de atmosfera. Mas, quando começarem os noventa minutos, tudo será normal".

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Mourinho revela o segredo de sua relação com a torcida da Roma

Sobre ter conquistado o carinho dos torcedores da Roma em pouco tempo, Mourinho disse: "Simplesmente porque eu ajo com naturalidade, como sempre faço. Os interesses do clube, dos jogadores e da torcida vêm antes dos meus interesses pessoais, e as pessoas valorizam isso e se sentem ligadas a você".

E completou: "E se eu puder fazer coisas simples que os deixem felizes, melhor ainda. Não ganhamos a Liga dos Campeões, mas fomos campeões europeus, na Liga Conferência, e disputamos outra final europeia, na Liga Europa. Tudo isso se somou para criar essa relação. Os torcedores da Roma são pessoas especiais".

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A utilização de Valverde na lateral direita

Mourinho também comentou o grande desempenho de Federico Valverde na lateral direita na última partida contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, elogiando a decisão da comissão técnica: "Acho que o técnico do Real Madrid tomou uma decisão muito boa no jogo contra o Villarreal. Encontramos o que estávamos procurando".

E explicou: "Eu estava pensando na possibilidade de precisar fazer mudanças adicionais no setor ofensivo mais adiante, e tínhamos muitas opções para as substituições. Senti a necessidade de mudar a natureza da função desempenhada pelo lateral direito, e não queria gastar uma substituição colocando Dumfries no lugar de Trent, então pensei que Valverde poderia fazer a diferença".

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Mourinho encerrou sua fala sobre o uruguaio dizendo: "Como treinador, muitas vezes as coisas não funcionam comigo, mas essa decisão deu certo desta vez. Se tivéssemos mais de um jogador como Valverde, nós os escalaríamos na lateral, no meio-campo ou em qualquer outro lugar. Mas temos apenas um Valverde, e por isso vê-lo na lateral direita continua sendo um caso especial".

O fim da lua de mel

Sobre a impressão de que o período de calma, ou a "lua de mel", no Real Madrid terminou, Mourinho disse: "Sinto que estou como sempre estive. Durmo como um anjo, mas não durmo depois dos jogos, como sempre acontece comigo. Depois volto ao normal na manhã de quinta-feira (após o fim da próxima partida contra a Roma)".