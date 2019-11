Mourinho, o humilde, após estreia: "temos a sorte de eu ser experiente na Premier League"

O português começou sua trajetória no Tottenham com vitória por 3 a 2 contra o West Ham

José Mourinho, sempre polêmico, falou após sua estreia como treinador do que o time "tem a sorte" de tê-lo no comando. Em seu primeiro jogo, Mourinho ajudou o novo time a vencer o , fora de casa por 3 a 2.

"Eu estava muito feliz antes de tomarmos os dois gols", disse Mourinho à BT Sports. "Nós estamos jogando bem e colocando em prática coisas que treinamos. Poderíamos ter feito 4 a 0 e matar o jogo. Temos sorte que eu tenho muitos anos de Premier League e eu disse aos jogadores no intervalo 'mesmo que o jogo estiver 3 a 0 aos 85 minutos, o placar ainda está aberto'".

Em sua apresentação como técnico do Spurs, o português disse que ele era "humilde" e que analisou toda sua carreira antes de assumiu o comando do novo time.

O Tottenham abriu 3 a 0 no placar com Lucas, que foi titular do time, Son, no primeiro tempo, e Harry Kane, logo aos quatro minutos da segunda etapa. Antonio e Ogbonna diminuíram no final para o West Ham no final da partida.

"O mais importante foi a vitória, não importa como vencemos. Os meninos estão felizes e era isso que queríamos", concluiu Mourinho.