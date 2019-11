Mourinho no Tottenham esquenta rivalidade com Guardiola: quem venceu mais vezes?

Substituto de Mauricio Pochettino, técnico demitido do Tottenham, José Mourinho pode acirrar a disputa que tem com Pep Guardiola na Premier League

José Mourinho foi anunciado na manhã desta quarta-feira (20) como novo técnico do . Ele substituirá o argentino Mauricio Pochettino no cargo a partir do próximo sábado, diante do , em jogo válido pela Premier League. A volta ao futebol inglês faz com que uma rivalidade antiga volte a chamar atenção.

O português vive uma intensa disputa com Josep Guardiola, treinador do , desde a década passada. A "briga" será retomada nesta temporada, com a contratação do técnico lusitano pelos Spurs.

Para entender a disputa, é necessário voltar ao fim da década passada. Reveja o passo a passo desta rivalidade.

Barça x Inter

Quando Pep Guardiola iniciou o trabalho no , no início da temporada 2008/2009, José Mourinho era o grande e indiscutível nome entre os técnicos.

Enquanto Guardiola começava sua carreira como treinador, Mourinho já tinha conquistado duas vezes a Premier League com o e uma vez a com o . Entretanto, logo no primeiro ano à frente do Barça, Pep ganhou praticamente tudo o que disputou: , , Supercopa da , UEFA Champions League, Supercopa Europeia e o da FIFA.

Na temporada seguinte, 2009/2010, Mourinho e Guardiola se encontraram na semifinal da Champions League, quando uma defesa muito bem montada na por Mou levou a melhor sobre o Barça de Pep. Foi o primeiro grande embate entre os treinadores e o português conseguiu a classificação e depois o título europeu.

Barça x Real

Até então, o histórico nos confrontos entre Mou e Pep era equilibrado. Porém, quando Mourinho foi para o , a história começou a mudar.

Foram 11 confrontos entre os dois treinadores num período de 18 meses na Espanha. E foi quando a vantagem de Guardiola começou a ficar cada vez maior. Nesses 11 jogos, foram cinco vitórias do Barça, quatro empates e apenas duas vitórias do Real.

United x City

Mourinho e Pep Guardiola assumiram e Manchester City, respectivamente, em épocas semelhantes. No entanto, enquanto os Citizens cresciam com o espanhol, os Red Devils rendiam menos que o esperado sob a batuta do português.

Mesmo com o vice-campeonato na Premier League, o Manchester United em nenhum momento foi um candidato ao título e terminou 19 pontos atrás do arquirrival City.

O time de Guardiola não venceu a Champions League, mas sempre lutou pela conquista do torneio neste período. Já o Manchester United, sob a batuta de Mourinho, caiu na Champions League diante do praticamente sem assustar a equipe espanhola. E o resultado certamente não foi o mais problemático, mas, sim, o desempenho e a postura do time nos jogos.

Histórico do confronto