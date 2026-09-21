O último dérbi de Madri não foi apenas mais uma partida nos registros do Campeonato Espanhol, mas sim a fagulha que trouxe José Mourinho de volta ao centro de sua polêmica favorita: a guerra contra a arbitragem.

O Atlético de Madrid venceu o dérbi da capital diante do Real Madrid por 2 a 1, em um confronto que começou equilibrado e terminou com a superioridade dos donos da casa, depois que a expulsão de Dean Huijsen no início do segundo tempo mudou a cara da partida, permitindo à equipe de Diego Simeone conquistar uma vitória preciosa.

Com novas declarações explosivas após o dérbi, de acordo com a rádio espanhola "Cadena SER", o técnico português voltou a abrir seu antigo caderno, um caderno pesado que reúne 15 punições efetivas de suspensão, cujo preço ele pagou fora do gramado por causa de sua língua afiada e de suas posições que não conhecem recuo.

Esse número chocante não inclui os casos de expulsão direta que Mourinho sofreu durante as partidas em protesto contra as decisões dos árbitros, nem inclui as pesadas multas financeiras ou as punições suspensas que não foram executadas.

É um registro líquido de suas batalhas verbais e comportamentais com os órgãos disciplinares ao redor do mundo.

O momento que criou a lenda do confronto

A mais famosa das etapas desse registro remonta a abril de 2011, quando Mourinho estava à frente da comissão técnica do Real Madrid. Após a derrota por 2 a 0 diante do Barcelona no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões da Europa no estádio Santiago Bernabéu, o "Special One" saiu com uma coletiva de imprensa histórica.

"Por quê, por quê?", questionou Mourinho em tom irritado, antes de desferir um ataque sem precedentes contra a União Europeia de Futebol, acusando-a de favorecer o Barcelona e exibindo uma lista de árbitros que, segundo ele, favoreceram a equipe de Pep Guardiola e prejudicaram seus times, chegando inclusive a questionar a legitimidade dos títulos europeus do Barcelona.

A resposta da Uefa foi dura: suspensão de 5 partidas e multa de 50 mil euros e, apesar do recurso do Real Madrid, a punição foi mantida, com a execução da quarta e da quinta partidas suspensa por um período de três anos como período de teste. Aquele episódio foi a maior referência na história de Mourinho como técnico que questiona publicamente a integridade do sistema de arbitragem.

Quando a coisa foi além das coletivas de imprensa

Mais de uma década depois, mais precisamente na final da Liga Europa de 2023 em Budapeste, Mourinho explodiu novamente. Após a derrota de sua equipe na época, a Roma, diante do Sevilla, ele não se limitou a criticar o árbitro inglês Anthony Taylor na coletiva de imprensa, mas o perseguiu no estacionamento do estádio e lhe dirigiu palavras humilhantes e ofensivas.

O técnico português descreveu o que aconteceu dizendo: "Isto é uma vergonha vergonhosa".

Esse incidente adquiriu uma gravidade especial porque a punição não foi resultado de um protesto momentâneo no campo, mas sim por causa de um comportamento posterior e deliberado em relação ao árbitro, levando a Uefa a suspendê-lo por 4 partidas europeias inteiras.

A etapa turca: três punições elevam o placar

A experiência de Mourinho com o Fenerbahçe contribuiu para inflar esse registro de forma marcante.

2024: um golpe na tecnologia do VAR. Após uma emocionante vitória do Fenerbahçe sobre o Trabzonspor, Mourinho desferiu um ataque contundente contra o sistema de arbitragem turco e a tecnologia do vídeo.

A partida teve dois pênaltis marcados para o Trabzonspor após consulta ao VAR, enquanto Mourinho considerou que sua equipe foi privada de um pênalti merecido; a Federação Turca considerou suas declarações um questionamento à integridade dos árbitros e o suspendeu por uma partida, com multa financeira.

2025: o dérbi de Istambul acende a crise. Em fevereiro de 2025, após o dérbi entre Fenerbahçe e Galatasaray, Mourinho voltou a descrever o futebol turco como "o caos e a indisciplina", acusando os árbitros de forma explícita. A punição inicial foi dura: suspensão de 4 partidas, antes que o recurso do Fenerbahçe conseguisse reduzi-la para duas partidas.

Com isso, Mourinho acumulou 3 punições efetivas de suspensão durante seu curto período apenas na Turquia.

Um registro que se estende de Londres a Roma

A história não se limita à Espanha e à Turquia. Em 2005, durante sua primeira passagem pelo Chelsea, a Uefa o suspendeu por duas partidas após ele acusar o árbitro sueco Anders Frisk de conversar com o técnico do Barcelona, Frank Rijkaard, entre os tempos de uma partida da Liga dos Campeões, incidente que posteriormente levou Frisk a se aposentar após receber ameaças.

Na Inglaterra, durante sua segunda passagem pelo Chelsea e com o Manchester United, ele recebeu diversas punições por causa de seu comportamento com os árbitros, mas a maioria delas esteve ligada à sua expulsão direta do campo e, por isso, não entra na lista das 15 suspensões.

Já na Itália, com a Inter de Milão e a Roma, ele teve outra parcela de punições após declarações públicas contra os árbitros, confirmando que seu embate com o apito atravessa continentes.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Hoje, com seu retorno aos holofotes após o dérbi de Madri, parece que José Mourinho continua fiel à personalidade que construiu sua glória e criou suas crises ao mesmo tempo: um técnico que vê na crítica à arbitragem uma parte de sua estratégia de guerra psicológica, mesmo que o preço seja a ausência dos bancos de reservas.