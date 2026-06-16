Mourinho não se contenta com isso!... Uma contratação defensiva "sensacional" está prestes a chegar ao Real Madrid

O Real Madrid continua com sua intensa atividade no mercado de transferências de verão, já que o clube se prepara para fechar uma nova contratação de peso ao trazer o zagueiro português Rúben Dias, do Manchester City, como parte do plano do técnico José Mourinho para reforçar a defesa de vista para a próxima temporada.

De acordo com o jornal “The Athletic”, Díaz está perto de se transferir para o Real Madrid, após ter manifestado o desejo de viver uma nova experiência fora da Premier League.

O jornal explicou que o jogador, representado pelo agente Jorge Mendes, solicitou oficialmente a análise das ofertas que lhe foram apresentadas, num momento em que o City se mostrou aberto a negociar após a contratação do jovem zagueiro Herman Malonga, do Paris Saint-Germain.

Diaz havia se juntado ao Manchester City em 2020, vindo do Benfica por 75 milhões de euros, e desde então apresentou um desempenho defensivo notável, tornando-se um dos zagueiros mais destacados da Europa.

No entanto, a saída do técnico Pep Guardiola neste verão levou o jogador a pensar em encerrar sua carreira na Inglaterra, especialmente com a intenção do clube de renovar o contrato do croata Gvardiol para que ele seja um pilar fundamental da defesa.

Estima-se que o valor da transação possa chegar a 55 milhões de euros, enquanto o Real Madrid busca aproveitar a situação para fechar o negócio por um preço acessível.

O interesse de Mourinho em Díaz surge após a renovação do contrato de Rüdiger e a chegada de Konaté, já que o técnico português considera que a equipe precisa de um zagueiro adicional com experiência internacional e solidez tática para compensar a falta de confiança no jovem Huisen.

Espera-se que a possível transação acarrete algumas mudanças dentro da equipe, com destaque para a saída de Marco Asensio e Fran García, no âmbito do plano do clube de reestruturar o elenco e angariar a liquidez necessária.

Com as negociações se aproximando de sua fase final, parece que o Real Madrid está dando os últimos retoques em uma das principais contratações defensivas da atual janela de transferências.