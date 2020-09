Mourinho não comenta pênalti: "prefiro dar dinheiro para caridade, não para a FA"

O treinador português temeu ser multado pelo órgão se manifestar a sua opinião após o empate do Tottenham com o Newcastle

Evitando possíveis punições por parte da federação inglesa, o técnico do , José Mourinho, se recusou a comentar sobre a decisão do polêmico penâlti assinalado a favor do aos 97 minutos, no lance que acabou encerrando o duelo empatado por 1 a 1 neste domingo (27).

"Penso no desempenho da minha equipe. Eles fizeram um jogo muito bom. Sobre o lance do penâlti, não quero falar. Se é para dar dinheiro, prefiro dar para instituições de caridade social e não para a federação", disparou.

"Não quero falar sobre isso. O único sentimento que estou disposto a compartilhar é que não acho que o Tottenham seja respeitado de acordo com o que o clube é. Sem respeito", completou.

O Tottenham tem quatro pontos, cinco a menos do que o líder na Premier League.