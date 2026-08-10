José Mourinho, técnico do Real Madrid, admitiu que não passa muito tempo com a família, mas garantiu que sua esposa e seus filhos aproveitam mais a vida quando ele não está presente.

O treinador português é casado com sua esposa e paixão de infância Matilde "Tami" Faria há mais de 35 anos, e o casal tem dois filhos, Matilde, de 30 anos, e José Mário Júnior, de 26 anos.

Mas a família de Mourinho raramente viajava com ele pela Europa durante os períodos em que comandou Benfica, Porto, Chelsea, Manchester United, Roma, Inter de Milão e Real Madrid ao longo de 25 anos.

Ele também morou sozinho no hotel Lowry, na cidade de Manchester, durante a maior parte do tempo em que esteve por lá, e, durante grande parte dos anos de criação dos filhos, eles viveram na casa da família no oeste de Londres, enquanto Mourinho viajava.

Mourinho, de 63 anos, afirmou em um novo documentário na plataforma Netflix: "Às vezes você sente que eu deveria estar lá, mas eu não estou. Mas não quero que vocês pensem que a família significa algo menos importante para mim. Eles estão em um lugar que nem sequer pode ser comparado ao futebol".

E acrescentou: "Mas, para dizer a verdade, sei que eles aproveitam a vida muito mais sem mim. Isso é real. Isso é verdade. Se eles vão a um restaurante comigo, é diferente de irem sem mim".

José Mourinho frequentemente atribui a Tami o crédito por seu sucesso como treinador.

Enquanto as imagens deles apareciam na tela, Mourinho disse: "Tento protegê-los o máximo que posso, mas é claro que falho muitas vezes. Não é fácil".

E continuou: "A Tami é uma mãe maravilhosa, e eles entendem que aquilo que eu sou no futebol é o meu jeito de viver. Eles têm que entender isso. Vocês me forçam a falar de mim mesmo, algo que eu não quero.

E prosseguiu: "Acho que a sua felicidade, a sua tristeza e os seus problemas você deixa na porta do campo de treino. Talvez essa seja uma forma antiga de ver as coisas, mas esse sou eu, e, no fim das contas, não quero mudar. Já é tarde demais".

Mourinho se sente muito mais à vontade ao falar sobre sua carreira e seu trabalho como treinador em clubes como Inter de Milão, Chelsea e Real Madrid, onde alcançou grande sucesso. Agora, ele retornou ao Real Madrid para viver uma segunda passagem como técnico.

No documentário, Mourinho aparece brincando ao dizer que está "tranquilo", enquanto caminha à beira-mar, carregando dois celulares para fazer ligações e enviar mensagens à sua equipe sobre jogos e contratações.

Após seu retorno ao Real Madrid, Mourinho deixou claro que o futebol é a sua vida, afirmando: "O futebol é um trabalho que me consome. Eu sou assim. Nada de jardinagem, nada de cozinhar, nada de limpar, nada de golfe, nada de esportes de raquete, nada".

Mourinho também não se importa em fazer o papel de vilão no futebol e não foge da polêmica, garantindo que não se arrepende de ter criticado o árbitro Anders Frisk, que posteriormente recebeu ameaças de morte e se aposentou da arbitragem após uma partida polêmica na Liga dos Campeões de 2005 entre Chelsea e Barcelona.

Mourinho comentou sobre isso: "As pessoas dizem que falei demais depois daquela partida, mas eu faria a mesma coisa de novo. Esse é o meu jeito. Por isso eu não sou legal. Eu não sou legal. É assim que as coisas são".

Quando questionado sobre como se sente ao admitir que não é uma pessoa legal, acrescentou: "Faço isso movido pelo orgulho, e você acredita que está ajudando o seu time a alcançar os resultados".