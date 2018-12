Mourinho marca treino no Natal e irrita plantel do Manchester United

Jogadores dos Red Devils ficaram descontentes com decisão do treinador, que segue acumulando problemas em Old Trafford

José Mourinho continua acumulando problemas e polêmicas em Old Trafford. Agora, o Special One tomou uma decisão que desagradou - e muito - o elenco do Manchester United.

O técnico dos Red Devils marcou um treino extra no Natal, às 16h (de Manchester). No dia seguinte, na rodada do Boxing Day, o United vai encarar o Huddersfield Town no mesmo horário.

O elenco vermelho ficou irritado com a decisão de Mourinho, que afeta os planos de muitos jogadores e suas famílias e é uma mudança histórica no clube.

Sir Alex Ferguson estabeleceu uma norma na qual o elenco podia ir para casa passar o Natal com suas famílias e fazer a ceia, e se reunir no clube na manhã do dia seguinte. Mourinho, porém, mudou isso desde que chegou ao United. Em suas três temporadas no clube (contando a atual), ele programou treinamentos no dia 25.