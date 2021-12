José Mourinho recusou-se a responder a perguntas após a derrota da Roma em casa por 3-0 para o Inter e disse a um repórter que há uma razão para "ganhar mais que jornalistas".

Ele disse que ser técnico é muito mais difícil do que jornalismo, o que leva a um abismo de salários.

Em vez de responder pelo desempenho de seu time, ele fez um breve monólogo e saiu da entrevista coletiva.

“O seu trabalho é muito mais fácil do que o nosso, por isso ganhamos muito mais do que você”, disse o técnico da Roma ao primeiro repórter que tentou fazer uma pergunta.

Mais artigos abaixo

Em seu monólogo, Mourinho disse: “Peço desculpas ao estúdio, às pessoas em casa que possam estar interessadas em suas perguntas. A Inter é mais forte do que nós em condições normais. Em condições não normais, eles são muito mais fortes do que nós. Na temporada passada, eles estavam 29 pontos à frente da Roma. Hoje, com lesões e jogadores suspensos, foi muito, muito difícil. Nosso potencial de ataque era praticamente nulo. Foi muito importante marcar um gol, porque só teríamos duas ou três oportunidades. Tivemos três e não marcamos".

“Quando você joga com uma defesa que tem [Roger] Ibanez e vários outros em posições que não são as habituais, você ainda não pode sofrer o primeiro e o terceiro gols. Você simplesmente não pode”.