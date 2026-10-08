Mourinho ironiza o caso do City: posso chegar aos 80 anos antes de a punição sair

José Mourinho, técnico do Real Madrid, ironizou a condenação financeira do Manchester City, brincando que talvez chegue aos oitenta anos de idade antes que o clube inglês conheça seu destino final.

O Manchester City foi considerado culpado de cometer graves irregularidades financeiras, após o maior caso disciplinar da história da Premier League, com as acusações se referindo a um período que se estendeu por cerca de 9 anos, entre 2009 e 2018.

Mourinho acredita que a longa batalha jurídica pode durar por um bom tempo, a ponto de talvez ele não estar mais vivo para ver o resultado final.

O jornal The Sun publicou as declarações de Mourinho durante sua entrevista ao jornal Corriere dello Sport, na qual ele disse: "Manchester City? Prefiro rirmos um pouco a respeito do assunto".

E prosseguiu: "Acredito que vamos chegar a um resultado, mas como estou na casa dos sessenta anos, vou ter que ter a sorte de ainda estar por aqui quando o veredito final for divulgado".

Mourinho explicou: "Agora sairá um veredito e, em seguida, haverá um recurso. E eu estarei com oitenta anos".

O recurso do Manchester City acrescentou um novo capítulo a um caso que abalou o futebol inglês, com o clube lutando para anular a decisão e inocentar-se.

O polêmico caso manteve o Manchester City diante da possibilidade de sofrer duras sanções esportivas e financeiras, entre elas uma grande dedução de pontos ou até mesmo a exclusão da Premier League.

O Manchester City também pode ser destituído de seus títulos, caso essa punição seja considerada apropriada, o que poderia conceder a José Mourinho mais um título da Premier League, depois que sua equipe, o Manchester United, encerrou a temporada 2017-2018 na segunda colocação.



