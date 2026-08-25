Mourinho incendeia o vestiário do Real Madrid: Courtois anuncia o início da transformação

José Mourinho busca aproveitar o início positivo do Real Madrid no Campeonato Espanhol, exigindo de seus jogadores que sigam somando pontos ao longo do próximo período, enquanto o técnico português trabalha para elevar os níveis de condicionamento físico e alcançar o entrosamento entre os atletas do elenco.

Mourinho enfrenta, segundo o jornal espanhol "As", um desafio precoce, que consiste na diferença de prontidão física entre os jogadores do Real Madrid, depois que alguns atletas iniciaram a pré-temporada com um número muito maior de sessões de treino em comparação com seus companheiros.

Essa diferença aparece entre jogadores como Huijsen, Valverde, Güler e Dumfries, e outros como Mbappé, Bellingham, Konaté e Cucurella.

Apesar dessas dificuldades, Mourinho demonstrou sua satisfação com o que sua equipe apresentou ofensivamente diante do Espanyol, especialmente durante a vitória por 2 a 1, considerando que o Real Madrid conseguiu impor gradualmente seu estilo à partida, embora o adversário estivesse mais preparado, após ter cumprido uma pré-temporada coletiva que se estendeu por semanas e sem que nenhum de seus jogadores tivesse disputado a Copa do Mundo.

O técnico português ainda precisa trabalhar para aprimorar as transições ofensivas e defensivas, que representam um elemento essencial em suas ideias táticas, mas ele sabe que alcançar o entrosamento completo vai exigir mais tempo e trabalho.

Por outro lado, Mourinho começou a implantar uma nova cultura dentro do vestiário, baseada na competitividade, na ambição e no desejo de vencer, aproveitando a sede de um grupo de seus jogadores por conquistar títulos após duas temporadas sem levantar troféus importantes, à frente deles a Liga dos Campeões da Europa, o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei.

Apesar de o início não ter sido ideal do ponto de vista técnico, os números refletem a força da personalidade da equipe, depois que o Real Madrid superou o Espanyol no número de disputas individuais vencidas por 63 a 51, nas recuperações rápidas por 22 a 17, e também na recuperação da bola por 60 a 55.

Mourinho também trabalha para consolidar um sistema que se apoia nas exigências diárias, na disciplina e na solidariedade entre todos os jogadores, o que se refletiu na fala de Courtois após a vitória, quando elogiou a disciplina da equipe e afirmou que os jogadores do Real Madrid começaram a trabalhar em uma única direção.

O goleiro belga disse: "Todos trabalham em uma única direção", numa referência ao clima de comprometimento que Mourinho busca consolidar dentro da equipe.

Somar pontos ganha ainda mais importância para o Real Madrid no próximo período, já que a equipe disputa 7 partidas antes da pausa para os jogos das seleções, 4 delas fora de casa, diante do Espanyol, depois Real Betis, Elche e Atlético de Madrid.

Com a contínua melhora da prontidão física e o crescente entrosamento entre os jogadores, Mourinho espera que o início difícil se transforme em uma base para uma temporada mais forte, especialmente com a aguardada volta de Éder Militão após a pausa, o que dá ao técnico português uma opção adicional em sua escalação.