Mourinho 'fura' quarentena e comanda treino do Tottenham; grupo tentou 'brecha' em regras

Decisão do treinador de levar jogadores para treinar foi criticada nas redes sociais; entenda

Vivemos, certamente, um dos momentos mais distópicos do século 21. E o futebol não escapou disso. Com a paralisação do esporte em quase todo o planeta, clubes ao redor do mundo suspenderam suas atividades. Por isso, foi uma surpresa quando imagens de atletas do treinando foram vazadas.

Nas cenas, expostas em redes sociais, aparecem, correndo em um parque, três atletas do clube inglês: Sessegnon, Ndombélé e Davinson Sánchez. Além disso, o treinador José Mourinho também está nas imagens, conduzindo o "treino".

No Reino Unido, sexto país do mundo com mais casos ativos do coronavírus Covid-19, foi institucionalizado um isolamento vertical: a não ser que seja estritamente necessário, cidadãos britânicos são encorajados a não saírem de suas casas. Até mesmo a Rainha Elizabeth fez um pronunciamento público pedindo para a população respeitar a quarentena.

As regras são básicas: pessoas só devem sair para trabalhar, - desde que seja impossível fazer home office - para comprar alimentos, medicamentos ou fazer exercícios. Esses exercícios tem que ser feitos sozinho ou com pessoas que morem juntas, numa distância mínima de dois metros entre elas.

Mesmo que os atletas - e José Mourinho - todos vivam perto, no norte de Londres, ainda assim não é recomendado que pessoas que não moram na mesma casa saiam juntos para fazer exercício.

Segundo o setorista Dan Kilpatrick, do Standard, o clube ficou decepcionado com as ações de Mourinho e seus jogadores, já que a "sessão de treinos" vai contra os protocolos determinados pelo governo. Em resposta, a assessoria de imprensa do Tottenham declarou que "reafirmou a necessidade do distanciamento social para todos os jogadores."

Isto acontece dias depois que o Tottenham - assim como o Liverpool e o Newcastle - foi criticado duramente por pedir ajuda do governo para pagar os funcionários. Assim, parece claro que, mesmo com o futebol paralisado, a polêmica ainda ronda o White Hart Lane.