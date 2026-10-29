Mourinho forja um novo zagueiro: Huijsen derruba o muro da desconfiança nos grandes jogos

O jovem zagueiro do Real Madrid Dean Huijsen precisava de mais uma grande noite para calar os céticos, pois sua qualidade no trato com a bola e seu potencial para se tornar um dos melhores zagueiros da Europa não estavam em questão, mas suas atuações em algumas partidas decisivas levantaram certas preocupações.

O último clássico contra o Atlético de Madrid e vários jogos de clássico contra o Barcelona aumentaram a intensidade dessas dúvidas, que foram finalmente dissipadas no estádio Camp Nou no último domingo. Ali, o zagueiro central fez uma atuação excepcional e provou que também está pronto para competir nos níveis mais difíceis, conforme noticiou o jornal "Marca".

Huijsen é considerado um dos destaques do Real Madrid na vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona, com sua força nos duelos, sua firmeza na defesa e sua concentração ao longo dos noventa minutos, apresentando a atuação que seu técnico José Mourinho procurava. Foi um jogo completo, do tipo que reforça a confiança do zagueiro central e muda a percepção sobre ele.

Huijsen derruba o muro da dúvida

Os números confirmam essas impressões, já que Huijsen terminou a partida com 10 cortes, 16 desarmes e 4 interceptações. Com a forte pressão do Barcelona em diversas ocasiões, o zagueiro espanhol manteve seu posicionamento, soube cronometrar bem suas intervenções e agiu com firmeza quando foi necessário.

Além disso, completou 37 de 45 passes (com 83% de precisão), sete dos quais para romper as linhas de defesa, o que demonstra sua contribuição na construção das jogadas, outra área em que se destacou.

O papel de Huijsen não se limitou apenas à defesa, pois sua capacidade de iniciar as jogadas com fluidez permitiu ao Real Madrid encontrar soluções quando a pressão do Barcelona bloqueava seus passes. Ele sabia quando dar passes curtos e quando buscar uma forma alternativa de romper a primeira linha de defesa do adversário, o que ajudou a equipe a ter um respiro durante os momentos de forte pressão.

Essa combinação de solidez defensiva e tranquilidade no trato com a bola explica por que sua atuação foi mais do que apenas uma boa noite defensiva.

Essa afirmação ganha especial relevância diante de seu histórico, pois as dificuldades que enfrentou no estádio Wanda Metropolitano, nos anos de 2025 e 2026, levantaram dúvidas sobre seu desempenho nos maiores palcos.

A isso se somam as oscilações da temporada anterior, que impediram que alcançasse a regularidade esperada ao se juntar ao Real Madrid, e que acabaram levando à sua exclusão da convocação para a Copa do Mundo de 2026.

O papel de Mourinho

José Mourinho desempenhou um papel central em sua evolução, já que o treinador português ajuda o zagueiro central a adquirir solidez e força defensiva sem perder as qualidades que o distinguem ofensivamente. Huijsen parece mais adaptado a um sistema que exige alta concentração, grande empenho e capacidade de competir em cada jogada. Ele ainda tem espaço para melhorar, mas começou a traduzir suas capacidades em uma atuação mais consistente e completa.

Portanto, seu nível atual reforça sua posição na defesa do Real Madrid. E enquanto Éder Militão se aproxima do fim de seu período de recuperação para retomar a forma física, a dupla Ibrahima Konaté e Dean Huijsen se destaca como a opção preferida de Mourinho, e o clássico comprovou o acerto dessa escolha, dando um grande impulso moral ao espanhol, que encontrou uma oportunidade de consolidar sua posição na equipe durante esta fase decisiva da temporada.