Mourinho foi buscar jogador no banheiro em vitória do Tottenham: "natureza chamou"

Eric Dier abandonou o jogo contra o Chelsea para fazer "o número dois", voltou e ainda foi decisivo na classificação às oitavas da Copa da Liga

Em meio a um calendário duro, que lhe fez jogar duas partidas de alta intensidade com dois dias de diferença, sendo que a próxima também é daqui a 48 horas, o teve motivo para celebrar nesta terça-feira (29). Jogando sem o máximo de sua força, o time treinado por José Mourinho bateu, nos pênaltis, o rival em duelo válido pela quarta rodada da Inglesa e alcançou as quartas de final do torneio.

A disputa de pênaltis, após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, deu uma dose extra de drama. Não há como negar. Mas se José Mourinho sentiu medo, raiva ou até mesmo pânico no encontro contra sua ex-equipe, foi um pouco antes. E por um motivo raro: Eric Dier, um dos três zagueiros escalados pelo português, abandonou a partida enquanto a bola rolava e saiu correndo rumo aos vestiários. Pouco depois, o Chelsea, que vencia por 1 a 0 – em tento anotado por Timo Werner -, quase fez o segundo.

Surpreso e revoltado, o comandante saiu em disparada para trazer de volta o defensor para o gramado. O que teria acontecido para Dier “abandonar o barco” com tanta urgência? Um chamado da natureza, como o próprio inglês revelou após o apito final. E logo após voltar do banheiro, um Dier mais leve se mostrou decisivo: interceptou um passe que resultaria em boa chance para os adversários e, pouco depois, serviu o estreante Reguillón para o espanhol dar o passe para o gol de empate, marcado já na reta final por Erik Lamela.

Nos pênaltis, Dier também converteu sua cobrança e pôde comemorar a permanência dos Spurs na competição – algo importante para um clube que sonha com qualquer troféu que possa encerrar os doze anos desde a última taça, justamente uma Copa da Liga conquistada em 2008. Após o apito final, o inglês explicou toda a situação envolvendo a ida ao banheiro e como foi ter levado uma bronca de Mourinho justamente em um momento tão privado.

“Ele não estava feliz”, afirmou. “Mas, de verdade, não tinha nada que eu pudesse fazer. A natureza chamou. Eu soube que eles (Chelsea) tiveram uma chance enquanto eu estava fora, mas ainda bem que não fizeram o gol e que fomos nós quem terminamos com a vitória”.

“Eu estou muito feliz, muito orgulhoso pela forma como nós jogamos, apesar dos primeiros 15 ou 20 minutos, quando demos muito o tempo de bola para eles. Depois disso eu achei que fomos fantásticos no resto da partida. Não foi fácil jogar no domingo e, depois, hoje. Acho que esta foi uma das razões que me levaram a deixar o gramado no meio do segundo tempo”.

José Mourinho também comemorou a entrega e criticou o calendário apertado de partidas para sua equipe, que daqui a dois dias recebe o Maccabi Haifa em jogo válido pela . Além dos elogios à postura de sua equipe, o treinador também garantiu que irá dar um descanso para Dier.

“Eu disse aos jogadores que eles precisavam pensar apenas neste jogo, mas eu precisava pensar em todos os três jogos ao mesmo tempo. E eles pensaram apenas neste jogo, foram fenomenais”, elogiou o Special One antes de falar sobre Dier.

“O que aconteceu com o Eric Dier não foi normal, eu preciso fazer um elogio especial a ele. Mas as autoridades do futebol, em meio a tantas regras que estão em vigor, deveriam proibir que um jogador pudesse entrar em campo duas vezes em 48 horas de partidas com este grau de intensidade”, afirmou. “O que Eric Dier fez não é humano, eles têm tantas regras sobre tudo, mas o Eric Dier fez o que fez”, finalizou Mourinho, que confirmou a ausência do zagueiro para o duelo desta quinta (1º de outubro) pela Europa League.

Melhor em campo? A privada!

Inebriado pela felicidade de uma classificação nos pênaltis, sobre um grande rival, e da forma como tudo aconteceu, Dier não controlou o bom-humor. Em suas redes sociais, o zagueiro pegou o troféu de “melhor em campo”, colocou sobre a privada onde descarregou suas necessidades e tirou uma foto para sua conta de Instagram.

“O verdadeiro melhor em campo”, escreveu.