O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, revelou um desejo especial sobre a aposentadoria de seu compatriota Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr, do futebol.

Cristiano Ronaldo anunciou, nesta quinta-feira, sua aposentadoria do futebol internacional pela seleção portuguesa após 23 anos, durante os quais conquistou uma série de títulos e recordes individuais no cenário internacional.

A decisão do craque de se aposentar veio na esteira da crise provocada por seu desentendimento com o treinador Jorge Jesus, quando o jogador deixou a concentração da seleção em Copenhague sem autorização e, em seguida, foi suspenso por um mês.

Por sua vez, Mourinho comentou a decisão de Cristiano Ronaldo, afirmando respeitar a vontade do astro português, mas expressou seu desejo de que o fim de sua carreira como jogador seja diferente da cena de sua despedida da seleção.

Mourinho falou sobre a aposentadoria de Ronaldo durante a entrevista coletiva desta sexta-feira, antes do confronto entre Real Madrid e Valencia, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.

O treinador português disse, segundo informações do jornal espanhol "As": "É preciso respeitar a decisão dele, e eu a respeito. Mas ele não encerrou sua carreira no futebol, e quem o conhece sabe que ele ainda tem objetivos que busca alcançar em sua trajetória".

E acrescentou: "A única coisa que desejo é que o momento de sua aposentadoria como jogador seja diferente de sua despedida de ontem".

Sobre a possibilidade de ver Ronaldo como treinador no futuro, Mourinho respondeu: "Não sei o que dizer. Ainda é cedo para falar sobre isso".