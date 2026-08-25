Mourinho fala sobre permanência de Endrick no Real Madrid em meio às especulações de transferência: "Gosto muito"

José Mourinho concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (25), véspera do confronto entre Real Madrid e Real Sociedad, e tratou de diferentes assuntos relacionados ao elenco merengue. Entre eles, o treinador português falou sobre a situação de Endrick, que ainda não estreou na temporada 2026/27 e voltou a ser alvo de especulações sobre uma possível saída do clube.

O brasileiro passou a segunda metade da temporada passada emprestado ao Lyon, mas Mourinho fez questão de deixar claro que pretende contar com o atacante no Real Madrid. Segundo o treinador, o clube recebeu diversas sondagens pelo jogador, tanto por empréstimo quanto em definitivo, mas nenhuma delas foi suficiente para fazê-lo mudar de ideia.

“É um jogador que eu gosto muito. É um jogador que teve muitos e muitos contatos de clubes que o queriam, seja para emprestar ou para vender, e eu não quis. Não vou nem emprestar e nem vender, porque eu gosto de trabalhar com este jovem jogador, que tem talentos que são importantes”, afirmou.

Endrick, porém, ainda não está à disposição de Mourinho neste início de temporada. O atacante ficou fora da estreia do Real Madrid na La Liga, contra o Espanyol, vencida por 2 a 1, e também não foi relacionado para o duelo diante da Real Sociedad. O treinador explicou que o brasileiro sofre com uma tendinite e destacou que a decisão de preservá-lo tem caráter preventivo.

“É um problema específico, não sou capaz de te dizer. Uma tendinite, um pequeno problema no músculo junto ao tendão. É mais uma questão de prevenção do que propriamente ter um grande problema”, explicou Mourinho.

A condição física do atacante também pode afetar seus planos com a seleção brasileira. Convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, Endrick pode ficar fora da próxima lista do treinador italiano para a Data Fifa de setembro. Mourinho admitiu não ter certeza sobre a presença do brasileiro e brincou com a proximidade que mantém com Ancelotti, seu amigo pessoal.

“Não estou seguro que ele vai chegar à convocação da seleção brasileira de Carlo [Ancelotti]. Pelo visto, ter um dos meus grandes amigos como treinador de jogadores meus é uma grande vantagem. Carlo me ligará diretamente”, disse.

Mourinho também foi questionado sobre o planejamento do Real Madrid para a temporada e afirmou que, neste momento, considera o elenco fechado. O português, no entanto, reconheceu que o mercado de transferências ainda pode provocar mudanças até o encerramento da janela. “Para mim, o elenco está fechado. Mas, com a janela de transferências aberta, nunca se sabe o que pode acontecer; um jogador pode chegar e dizer que quer sair: ‘Fiquei no banco dois jogos e quero ir embora’”.

Na sequência, completou: “Em teoria, não, mas é algo que pode ocorrer. Não sei, talvez o presidente me ligue dizendo que temos uma oferta incrível por um jogador, mas, na minha cabeça, o elenco está fechado. Gostaria de manter este grupo para a temporada”.

O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira (26), contra a Real Sociedad, pela primeira rodada atrasada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada no Santiago Bernabéu, em Madri, com início às 16h (horário de Brasília).