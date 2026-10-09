José Mourinho, técnico do Real Madrid, falou sobre a situação de seus jogadores lesionados Éder Militão e Federico Valverde antes do confronto com o Villarreal pelo Campeonato Espanhol.

Mourinho respondeu, na coletiva de imprensa da partida, a uma pergunta sobre a possibilidade de Militão e Valverde estarem à disposição, dizendo: "Valverde é dúvida, já Militão não é dúvida e não estará presente, mas, considerando a forma como ele treina, nunca treinamos com cinco jogadores, mas sempre com 20 jogadores, e treinamos com os garotos da academia, pois às vezes vinha o time do Castilla, outras vezes o terceiro time e outras vezes o time de juniores misturado com jogadores do Castilla e do terceiro time".

E o técnico do Real Madrid acrescentou, falando sobre o zagueiro brasileiro e a situação dos demais lesionados: "Se a pessoa não conhece os problemas que o Militão enfrenta, vai escalá-lo amanhã, e eu brinco com ele e digo: você vai jogar? Ele está melhor do que eu imaginava, mas não estará presente amanhã, nem na partida contra a Roma, nem contra o Sevilla, pois ele precisa de duas semanas, já que seu histórico médico é bastante pesado e é preciso ter cautela. Além disso, o Mendy vai treinar em campo pela primeira vez conosco, enquanto Rodrygo ainda está longe. Já quanto ao Valverde, o problema persistiu até hoje, e hoje vamos decidir sobre sua participação amanhã".

Mourinho abordou a aplicação do princípio do mérito e a participação dos jogadores mais prontos no Real Madrid, afirmando: "Mérito, sim, mas também há uma abertura, não pelo nome, mas pelo momento e pela situação atual, e por saber o que pode ser a melhor forma de ajudar determinado jogador. Há jogadores que, quando não estão em boa forma, existem estratégias para melhorar seu nível, e uma delas é o mérito puro: se você não está em boa forma, está fora das contas. E isso envolve riscos, pois há jogadores que levam tempo para voltar ao seu nível normal".

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O treinador do Real Madrid prosseguiu em defesa de seu atacante brasileiro, dizendo: "Você está se referindo ao Vinícius. Eu não me escondo, e o que me dói e me deixa triste é perceber que ele quer estar em boa forma e quer ser o jogador que decide as partidas e faz a diferença. O que me dói é sentir essa dor que ele sente, e é um jogador que me surpreendeu por ser uma pessoa excepcional e por trabalhar muito duro para voltar. Então ele vai jogar sempre até voltar, ou vai chegar um momento em que traçaremos um plano específico para que ele não jogue ou vá para o banco de reservas e encontremos outra forma?".

Mourinho encerrou suas declarações falando sobre a torcida e as pressões da imprensa sobre o jogador, dizendo: "Eu não me meto nos assuntos dos verdadeiros torcedores do Real Madrid, apenas os respeito. Mas me dói muito quando vejo um jogador assim, que atualmente não apresenta o nível excepcional ao qual estávamos acostumados do Vinícius, e fico triste porque parte da torcida, influenciada pelo que muitos de vocês dizem, não o ajuda. Ele merece apoio, e quer muito voltar a ser o Vinícius que deu à torcida do Real Madrid muitos momentos felizes".