Mourinho estava certo? Vinícius esquece o futebol e vira motivo de piada

Vinicius Junior não precisava de novos inimigos, mas os apresentou ele mesmo em uma bandeja de ouro; em uma noite que deveria ser uma vitrine para o retorno do Brasil com Carlo Ancelotti, a principal estrela do Real Madrid se transformou no principal assunto das piadas, em uma cena que, se José Mourinho tivesse visto, teria se limitado a balançar a cabeça e dizer: "Eu avisei".

A notícia se espalhou como um raio na noite de sexta-feira, após o decepcionante empate por 1 a 1 da seleção brasileira contra a Austrália em amistoso, mas o resultado não foi o acontecimento; o acontecimento foi Vinicius.

Um lance inacreditável

Aos 78 minutos, Vinicius recebeu uma bola fácil na entrada da área, com o gol à sua frente, mas tropeçou na bola, perdeu o equilíbrio e caiu de forma cômica sem qualquer intervenção de um zagueiro, encerrando uma jogada certeira de maneira amadora, algo que não condiz nem com um jogador amador, quanto mais com um candidato à Bola de Ouro.

Os usuários das redes sociais não acreditaram no que aconteceu, e a rede social "X" se encheu, em poucos minutos, de milhares de comentários que convergiram para uma única frase que virou hashtag: "Ele esqueceu como se joga futebol".

Um torcedor escreveu: "Vinicius esqueceu como se joga futebol", e outro comentou: "É realmente assustador ver a situação de Vinicius depois da renovação do contrato dele", em referência direta à renovação de seu contrato milionário com o Real Madrid no último dia 6 de agosto, até o ano de 2032.









E aquele não foi o único lance; no primeiro tempo, Vinicius já havia protagonizado outro lance nada menos ruim, quando falhou em domar uma bola simples, que saiu para lateral em meio ao espanto de seus companheiros, fazendo com que os dois trechos fossem compartilhados juntos sob o título "colapso total".

Crise de confiança, e não crise de nível técnico

O que está acontecendo não é apenas uma má fase passageira; Vinicius não vive seu melhor momento futebolístico, e ele sabe disso. Desde a renovação do contrato, seu nível caiu de forma assustadora com a camisa do Real Madrid, e ele passou a ser alvo de reprovação e vaias em todas as partidas, não apenas da torcida adversária, mas — e isso é o mais grave — de sua própria torcida no Santiago Bernabéu.





E aqui o nome de Mourinho volta ao primeiro plano. O treinador português, conhecido por seu rigor, sua disciplina tática e sua intolerância com a exibição vazia, sempre alertou para o perigo de perder o foco quando o astro garante seu futuro com um contrato de longo prazo, e o que Vinicius apresenta agora é a tradução literal daquilo que Mourinho temia: um talento enorme que perde a fome.

O amistoso contra a Austrália não foi um teste técnico, mas sim um espelho que revelou que a crise de Vinicius é mental e psicológica antes de ser técnica, e que a missão de Ancelotti com o Brasil será mais difícil do que ele imaginava: recuperar um jogador que esqueceu o básico do jogo.







