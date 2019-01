"Mourinho era o problema do Manchester United", diz irmão de Pogba

Desde que Mourinho deixou o clube, o United acumula cinco vitórias em cinco jogos

Mathias Pogba, irmão do craque Paul Pogba, saiu em defesa do seu parente e não hesitou em dizer que o problema do Manchester United era José Mourinho. O técnico português e o jogador campeão mundial tiveram uma série de atritos durante a temporada. No começo da atual campanha, Pogba tinha sido eleito vice-capitão da equipe, e teve que amargar o banco de reservas nos últimos dias de José no Old Trafford.

"O problema era Mourinho, isso é muito claro. No vestiário, fora do vestiário, em todos os luagres. Eu conheço meu irmão, se você diz para ele 'vá e jogue', ele fará todo o resto", disse Mathias, que também é jogador profissional e atua pelo Tours, da terceira divisão da França.

Desde a partida de Mourinho, Pogba anotou quatro gols e deu três assistências em cinco jogos. O novo treinador dos Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer já disse anteriormente que a partir de agora, Pogba é "o cara", o eixo do time.

Mathias, falando à RMC Sport , não poupou críticas ao português que ainda está sem clube e disse que Mourinho queria ser o "centro das atenções" em Old Trafford.

"Pelo que a gente viu de Mourinho, ele sempre quer ser o maestro , o centro das atenções. Sobre Paul, não é necessário se preocupar. Se você o respeita, ele te respeitará. Se você confiar nele, ele jogará por você nos grandes jogos", disparou o atleta de 29 anos.

Pogba deve ser um dos principais jogadores do United no gigante confronto do final de semana contra o Tottenham Hotspur. Este será o primeiro grande teste de Ole Gunnar Solskjaer no comando dos Red Devils.