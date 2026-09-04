José Mourinho deixou o estádio "La Cartuja" frustrado após sofrer sua primeira derrota desde o retorno ao comando do Real Madrid, depois que o time merengue caiu diante do Real Betis por um a zero, em uma partida na qual o treinador português considerou que sua equipe foi a melhor em campo, mas pagou o preço pelas chances desperdiçadas.

Mourinho afirmou, após a partida, que a derrota é difícil de explicar, ressaltando que o Real Madrid dominou a maior parte do jogo e criou chances suficientes para conquistar a vitória, mas não conseguiu traduzir sua superioridade em gols.

O treinador português acrescentou: "Às vezes você perde sem saber o motivo, e isso não tem explicação. Dominamos completamente a partida e criamos vários ataques e chances. Se tivesse terminado empatada já ficaríamos frustrados, então imaginem como nos sentimos com a derrota".

Espai rouba os holofotes apesar da derrota

Eu não queria tirar Güler

O treinador do Real Madrid falou sobre a substituição de Arda Güler, ressaltando que a decisão não foi por causa de uma queda no rendimento do jogador, mas, pelo contrário, ele estava fazendo uma grande partida.

E disse: "Foi difícil substituir Arda porque ele estava fazendo uma atuação excelente", apontando que algumas mudanças ocorreram por causa de jogadores que receberam cartões amarelos, e não por insatisfação com o desempenho.

Mourinho faz ressalvas sobre a arbitragem

Sobre o árbitro Hernández Hernández, Mourinho disse que não entendeu o motivo de ter recebido um cartão amarelo, mas recusou-se a usar a arbitragem para justificar a derrota, e também se absteve de comentar o pênalti e o gol anulado, afirmando que não viu os dois lances de uma forma que lhe permitisse julgá-los.

E disse: "Posso mudar de opinião amanhã, mas não hoje. A verdade é que não sei o motivo da nossa derrota, porque a equipe jogou muito bem".

Mourinho encerrou sua mensagem reafirmando que não responsabiliza seus jogadores pela queda: "Não tenho nada de que culpar os jogadores. Merecíamos a vitória, mas o merecimento não te garante um ponto".