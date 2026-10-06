Mourinho encontra solução africana para crise preocupante antes do confronto com o Villarreal

José Mourinho, técnico do Real Madrid, encontrou uma solução rápida para a crise na defesa, que o preocupou dias antes do confronto com o Villarreal pela La Liga.

De acordo com o jornal "Marca", o ganês Óscar Nasi, zagueiro do Castilla, participou hoje dos treinos do Real Madrid, quando José Mourinho comandou a segunda sessão de treinamento da equipe nesta semana.

Óscar é uma opção possível para integrar a lista da equipe para o jogo contra o Villarreal, marcado para o próximo sábado pela La Liga.

Os problemas no miolo da zaga, com a suspensão de Huijsen, a lesão de Asensio, Konaté que sofre com uma contusão e Militão que ainda se recupera da lesão, levaram à busca por jogadores para reforçar o desgastado setor defensivo antes do jogo de sábado no estádio Santiago Bernabéu.

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Além da evolução de Konaté e da possibilidade de utilizar Tchouaméni, cuja situação volta a ser reavaliada em Valdebebas, ao lado de Rüdiger diante do Villarreal, Mourinho precisa de reforços adicionais, que virão do Castilla.

Nesse sentido, Óscar Nasi é um forte candidato dentro dos planos do técnico, que também tem Mario Rivas e Juan Martínez entre suas opções.

Nasi, de 21 anos, a mais recente contratação do Castilla no verão, vindo do Granada, apresentou um desempenho de destaque com a equipe reserva e tornou-se um pilar fundamental na defesa de Julián López de Lerma.

O jogador participou de todas as 6 partidas do Castilla e foi titular em 5 delas.

Na última sexta-feira, foi um dos destaques no confronto da equipe reserva contra o Atlético de Madrid no estádio Alfredo Di Stéfano, onde Mourinho esteve presente e, sem dúvida, o observou de perto.

Nasi, que disputou 37 partidas na segunda divisão na temporada passada, e cujo valor de mercado, segundo as últimas atualizações do site Transfermarkt, é de dois milhões de euros (mais do que o valor de sua transferência), é um talento promissor para o futuro do clube, e a integração ao time principal é o próximo passo para ele.

E não é a primeira vez que ele participa de uma sessão de treino com Mourinho, mas, desta vez, dadas as preocupações defensivas, o assunto ganha importância especial, pois ele pode ser um dos novos rostos na lista da equipe diante do Villarreal.