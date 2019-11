Mourinho e Tottenham: estreia com emoção e classificação na Champions

O português fez sua estreia no Tottenham Stadium e viu sua equipe se recuperar após sair perdendo por 2 a 0 contra o Olympiacos

Futebol defensivo, sem grandes emoções e focado muito mais na defesa? Se você achava isso dos trabalhos recentes feitos por José Mourinho, os últimos dois jogos provam o contrário.

Depois de estrear pelo com vitória por 3 a 2 sobre o , no Campeonato Inglês, nesta terça-feira (26) o português viu sua nova equipe arrancar uma vitória épica sobre o Olympiacos e garantir classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Em seu segundo jogo no comando dos Spurs, o primeiro como mandante, o treinador português testemunhou um verdadeiro show de horrores no primeiro tempo: El-Arabi e Rúben Semedo abriram 2 a 0 dentro de Londres, contando com falhas defensivas dos ingleses. Também contando com erro adversário, Dele Alli diminuiu.

Mourinho não escondeu o descontentamento durante os 45 minutos iniciais, mas foi tranquilo com seus jogadores no intervalo.

“Ele disse para ficarmos calmos. Ficarmos mais calmos com a bola e sem pressa. Voltamos com um pouco mais de liberdade e isso ajudou”, disse Harry Kane após o duelo para a BT Sport.

CLASSIFICADOS!



Gols de Kane (2x), Aurier e Alli nos colocam na fase de mata-mata da @ChampionsLeague! #COYS #VamosSpurs pic.twitter.com/WAmmZqiPb6 — Tottenham Hotspur (@Spurs_PT) November 26, 2019

Na segunda etapa, Lucas Moura, que vai ganhando mais espaço no time titular com a chegada de Mourinho, deu a assistência para Harry Kane empatar. A situação ficou mais tranquila quando Serge Aurier garantiu a virada. Já na metade final, Harry Kane voltou a estufar as redes e transformou o temor inicial em tranquilidade e classificação garantida no Grupo B.

O triunfo levou os Spurs a 10 pontos, na segunda posição, atrás do (15 pts). Na última rodada, as equipes se encontram em Munique sem nada a ser definido. O Tottenham, contudo, vai em busca de vingar a goleada por 7 a 2 que sofreu para os Bávaros em casa.